Esta semana en tu quiosco: Zadie Smith, en El Cultural

La escritora británica de origen jamaicano vuelve con una recopilación de artículos, discursos y ensayos agrupados en Muertos y vivos. Como en volúmenes análogos, Cambiar de idea y Con total libertad, Zadie Smith, presencia estelar este fin de semana en el Festival de las Ideas, presenta sus batallas políticas (defensa del Estado del bienestar, denuncia de la “colonización de nuestras conciencias” por las redes sociales...) y sus refrescantes análisis culturales: Amis, Didion, Lucian Freud...

Y además:

LETRAS. Sergio Pitol, un clásico de la literatura latinoamericana del siglo XX, renace con la publicación del primer volumen de sus diarios. Su editor, Ignacio Echevarría, desvela algunas de sus claves.

ARTE. Recorremos la última exposición que diseñó la artista japonesa Yayoi Kusama antes de morir. El Stedelijk Museum de Ámsterdam presenta una apabullante retrospectiva que reúne siete décadas de trabajo.

ÓPERA. La nueva temporada lírica nos trae dos estrenos absolutos: Bodas de Sangre de Manuel Busto y Las trece rosas rojas, ideada por Cecilia Bercovich. Desgranamos estos y otros ocho montajes imprescindibles.

TEATRO. Hablamos con el iconoclasta dramaturgo y director hispanoargentino Rodrigo García, que estrena en Condeduque su última creación, una performance sobre la necesidad de aparentar.

CINE. Entrevista con José Luis Rebordinos, que se despide del Festival de San Sebastián tras quince años como director. Recuerda los momentos más felices y los más complicados.

CIENCIA. El historiador de la Ciencia José Manuel Sánchez Ron dedica esta vez su artículo a los cinco sentidos, aunque poseemos otro tipo de "sentido", el que surge de la actividad de nuestro cerebro: el pensamiento simbólico.

Todo esto y mucho más, en el próximo número de El Cultural. A la venta a partir de este viernes 18 de septiembre en los quioscos por 2,50 euros. Disponible un día antes para los suscriptores de la versión digital en PDF. Suscríbete aquí por 25 euros al año.