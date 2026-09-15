Miguel Dalmau gana el Premio Café Gijón de novela por 'La reina de Cuba'

El escritor catalán Miguel Dalmau (Barcelona, 1957) ha sido reconocido con el Premio Café Gijón 2026 de novela, dotado con 20.000 euros, por La reina de Cuba, una historia de amor filial que se mueve entre la Cuba prerrevolucionaria y la España de posguerra.

El jurado, formado por los escritores Pilar Adón, Ricardo Menéndez Salmón, Gioconda Belli, Marcos Giralt Torrente y Mercedes Monmany en calidad de presidenta, ha destacado su estilo "ágil, torrencial y lleno de autenticidad en la transmisión de una memoria atravesada por el amor filial". Además, "esta obra no es tanto una biografía canónica, como la reconstrucción de un personaje complejo y lleno de matices", se añade en el acta.

La primera escena de la novela se sitúa en la habitación de una clínica de una gran ciudad. Una mujer agoniza acompañada por su hijo, que busca refugio en las historias que ella le contaba sobre su infancia en la Cuba "luminosa y legendaria" de los años cuarenta.

"Está muy bien ganar un grand slam de los premios, no sucede todos los días", ha dicho el autor en rueda de prensa tras conocerse el fallo, y ha defendido "una manera de estar en la literatura que se está perdiendo". La novela se ocupa de las relaciones entre padres e hijos, una temática que para el autor es casi "un subgénero literario".

La madre del propio autor ha sido una influencia crucial en La reina de Cuba. Pasó "del paraíso al infierno de la posguerra" cuando llegó a España procedente de Cuba en 1945, según apunta Dalmau, que debutó en 1998 con la novela La grieta, a la que siguieron otras como El reloj de Hitler (Premio de Novela Breve Juan March Cencillo), La noche del diablo (2009), ¡Quiero vivir en América! (2020) y Las cenizas de Berta (Premio Internacional de Novela Ciudad de Barbastro 2025).

Dalmau además es un reputado biógrafo gracias a libros fundamentales como Los Goytisolo (1999, finalista del Premio Anagrama de Ensayo), La balada de Oscar Wilde (2000), Jaime Gil de Biedma. Retrato de un poeta (2004, 2026), que fue llevada al cine (El cónsul de Sodoma, 2009), Julio Cortázar (2015) o Pasolini (Premio Comillas de Historia, Biografía y Memorias 2022).

El Premio Café Gijón de novela fue instituido en 1949 por el actor Fernando Fernán-Gómez y algunos amigos con los que compartía tertulia en el célebre café del Paseo de Recoletos, con la idea de replicar el prestigioso Nadal que se convocaba en Barcelona.

Desde 1989, el Ayuntamiento de Gijón es el encargado del patrocinio y de la organización de este premio, que cuenta en su nómina de ganadores a autores como Carmen Martín Gaite, Eduardo Mendicutti, Luis Mateo Díez, Ana María Matute, Luis del Val, Fulgencio Argüelles, Fernando Quiñones, José Carlos Somoza o Marc Colell, ganador en la pasada edición. Para la presente se han enviado un total de 534 títulos. La editorial Siruela, como es habitual, publicará la obra en enero de 2027.