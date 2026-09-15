La amenaza de boicot de una treintena de participantes logra que el Festival de las Ideas se desvincule de Allianz

Uno de los eventos celebrados en la edición de 2024 del Festival de las Ideas. Festival de las Ideas

Todo ha sucedido en cuestión de horas. Allianz, el gigante alemán de los seguros, se ha retirado como patrocinador del Festival de las Ideas, que se celebrará del 17 al 20 de septiembre en Madrid, tras la amenaza de boicot de una treintena de sus participantes, de un total cercano al centenar.

Entre los firmantes están el cineasta Rodrigo Sorogoyen, los artistas musicales Niño de Elche y Rodrigo Cuevas, el filósofo Paul B. Preciado y la escritora Alana S. Portero.

Estos y otros artistas, escritores y comunicadores invitados habían lanzado este mismo martes, dos días antes del comienzo del festival, un comunicado en el que ponían "en suspenso" su participación debido a los fuertes vínculos económicos de Allianz con Israel.

En el texto, pedían que el festival, que va por la tercera edición, “se comprometa públicamente a desvincularse de Allianz y a no aceptar apoyos económicos, ni en esta ni en futuras ediciones, de entidades que colaboran con el Estado de Israel en la destrucción del pueblo palestino”.

También se han sumado los escritores Marta Sanz, Fidel Moreno, Sergio C. Fanjul y Juan Evaristo Valls Boix, las comunicadoras Paula Ducay e Inés García (del pódcast Punzadas), Inés Hernand y Nerea Pérez de las Heras, entre otros.

Foto de familia de la rueda de prensa de presentación del Festival de las Ideas, donde puede apreciarse el logotipo de Allianz como principal patrocinador. Festival de las Ideas

Tal y como afirman en su comunicado basándose en un informe de Francesca Albanese, la relatora especial de las Naciones Unidas para los Territorios Palestinos ocupados, el gigante de los seguros Allianz es “el mayor comprador mundial de bonos del Estado israelí y, por tanto, financiador fundamental del genocidio en curso”.

Además, señalan que Allianz “ha multiplicado por tres” la compra de esos bonos desde 2025, cuando se publicó el informe, titulado De la economía de la ocupación a la economía del genocidio.

Según ha informado a El Cultural una fuente de la organización, “el Festival de las Ideas y Allianz han acordado que la compañía deje de ser el patrocinador del festival a partir de esta misma edición”. Eso implica que el festival deberá devolver todo el dinero recibido por parte de Allianz, asegura esta misma fuente. “Lo asumiremos como pérdidas del festival, pero vamos a intentar que se celebre como estaba previsto”.

La organización retirará el logotipo de Allianz de su imagen pública, algo asumible fácilmente en su vertiente digital. En el plano físico, aunque los elementos de cartelería y otros dispositivos gráficos ya están impresos, “se intentará solucionar de alguna manera”, aseguran los organizadores.

El festival se define como "un punto de encuentro, un lugar de diálogo y de escucha". En esta edición, cuyo tema vertebrador son "los cuerpos", además de los participantes mencionados también estarán la escritora y activista británica Zadie Smith, la periodista mexicana Lydia Cacho, el filósofo y psiquiatra Thomas Fuchs, la poeta Chantal Maillard y la filósofa Remedios Zafra, entre otros.

El festival cuenta con la participación del Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid. Recibe también el apoyo institucional del Ministerio de Cultura y de la Dirección General del Libro, además de las Embajadas de Francia y Alemania, Institut Français, Goethe Institut, Casa Asia, el Foro Cultural de Austria, Instituto Polaco de Cultura de Madrid y Casa Árabe.

Aunque se celebrará en varias sedes por toda la ciudad, el escenario principal (que hasta ahora se llamaba Escenario Allianz) estará ubicado en Plaza de España y está concebido como "la gran plaza pública en la que se celebrarán conferencias, conversaciones, espectáculos, conciertos y la feria de librerías".