Arturo Pérez-Reverte publicará su nueva novela, 'La hipótesis más peligrosa', a la vuelta de vacaciones

La nueva novela de Arturo Pérez-Reverte llegará a las librerías el próximo 20 de octubre de la mano de Alfaguara. La hipótesis más peligrosa es "una historia de aventura e iniciación que es también una asombrosa mirada sobre el Mediterráneo como memoria viva de la Historia: un mar donde todavía resuena el eco de batallas, exilios, piratas, imperios desaparecidos, leyendas, dioses antiguos, libros clásicos y derrotas humanas", según ha informado la editorial.

La trama se centra en Cal Gadea, un chico de dieciséis años criado por sus abuelos y fascinado por los videojuegos. Un día encuentra al hombre al que lleva tiempo buscando: Asier Lerrant, su padre. Lo localiza en un puerto del Mediterráneo gracias a una fotografía antigua y unos indicios no precisamente consistentes. Tiene una pregunta que hacerle: por qué abandonó a su madre y lo dejó también a él fuera de su historia.

Según la información facilitada por Alfaguara, padre e hijo emprenden un viaje a bordo de un velero que trafica con arte robado. "La búsqueda íntima de Cal se cruza con un enigma histórico y una trama de carácter policíaco. Lerrant, hombre hermético, áspero y difícil de descifrar, enseñará al chico a navegar, a anticiparse al peligro y a comprender que, en un barco como en la vida, ciertas reglas son una forma de supervivencia", explican.

La obra de Arturo Pérez-Reverte ha sido traducida a más de cuarenta idiomas, ha vendido veintisiete millones de ejemplares en todo el mundo y la publican algunas de las más prestigiosas editoriales internacionales, como la francesa Gallimard.

Las últimas novelas publicadas por el autor, Misión en París (de la serie del capitán Alatriste), La isla de la mujer dormida y El problema final, han vuelto a ser un éxito de ventas. Su novela Línea de fuego fue galardonada con el Premio de la Crítica 2020. Además, en mayo de este año ha publicado Enviado especial. Una biografía de guerra, que reúne sus crónicas como reportero.

Hasta la fecha, siete de sus obras se han adaptado al cine o la televisión y próximamente se estrenará la miniserie de Netflix El problema final, adaptación de la novela homónima. En el reparto figuran José Coronado, María Valverde, Maribel Verdú y Martiño Rivas, entre otros reconocidos intérpretes.