Los secretos de Lorca, en el archivo privado de su último amante: una película desvela documentos inéditos

El documental La voz quebrada, dirigido por Manuel Menchón y centrado en la figura del poeta Federico García Lorca, desvelará documentos inéditos acerca de su vida personal. Menchón ha podido acceder al archivo privado de Juan Ramírez de Lucas, que habría sido el último amor de Lorca según los investigadores. Este los conservó en secreto durante décadas.

Tras la repercusión que tuvieron en noviembre las imágenes en movimiento del poeta con su compañía de teatro La Barraca, descubiertas por el director en el archivo personal del historiador Gonzalo Menéndez Pidal en pleno proceso de documentación, la productora de La voz quebrada ha anunciado este lunes el hallazgo de cuadernos y abundante material personal.

Estos documentos son los que el Congreso de los Diputados quiso preservar y abrir a la investigación en 2012. Se aprobó por unanimidad una iniciativa para promover su preservación y apertura a la investigación por su extraordinario interés histórico para el conocimiento de la vida y la obra del poeta. Pese al consenso institucional y a los contactos iniciados, aquella iniciativa nunca llegó a materializarse y los materiales permanecieron sin acceso público efectivo. Ahora por fin podrá conocerse a través de este documental.

"El núcleo narrativo y emocional de la película lo constituye este conjunto de cuadernos y recuerdos personales, que revelan desde fuentes directas la historia del último amor de Federico García Lorca", informan desde la productora.

Este legado será "el eje de una película documento, que arroja luz sobre los últimos meses de vida de Lorca y permite aproximarse a aquella historia desde el archivo íntimo de quien la vivió", añaden.

Lorca y el joven Juan Ramírez de Lucas pensaban dejar España en el verano de 1936 y comenzar una nueva vida en un lugar que no les obligase a vivir su relación en secreto. El viaje, obviamente, no llegó a producirse, pues Lorca fue asesinado en Granada al inicio de la Guerra Civil. La voz quebrada recupera esta historia truncada noventa años más tarde y "se adentra en una dimensión íntima y amorosa de Lorca, hasta ahora apenas accesible desde fuentes directas", cuentan desde la productora.

Junto al archivo de Juan Ramírez de Lucas, la película incorpora otros materiales de especial valor documental y artístico, entre ellos las filmaciones inéditas localizadas en el archivo privado de Menéndez Pidal y una pieza musical de juventud nunca antes grabada. Se trata de Canción de invierno, compuesta por Lorca cuando aún era adolescente. Iván Palomares, compositor de la música original del documental, ha realizado los arreglos y ha interpretado al piano esta partitura, que formará parte de la banda sonora.

Documentos inéditos de Federico García Lorca, contenidos en el archivo privado de Juan Ramírez de Lucas, último amante del poeta. El Encanto Media

Álvaro Morte (Anatomía de un instante, La casa de papel) será quien preste su voz al poeta en La voz quebrada, cuyo estreno está previsto para el otoño de este 2026.