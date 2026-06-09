Encuentros de Pamplona 2026: Cartarescu y otras grandes voces unen fuerzas contra la polarización

"Crítico frente a la deriva totalitaria, que apela a la capacidad de diálogo y asombro que aún posee la cultura, y tiene el ánimo de contribuir al mejor fluir del diálogo político y social de nuestro tiempo". Con estas palabras se define el programa de la tercera edición de la Bienal internacional de cultura, arte y pensamiento Encuentros de Pamplona-Iruñeko Topaketak 2026.

Del 2 al 12 de octubre la capital navarra se convertirá en el epicentro mundial del pensamiento crítico, el arte de vanguardia y la creación literaria. Bajo la dirección del ensayista Ramón Andrés, el programa de este año se postula como una contestación necesaria a la "deriva totalitaria" y a una ideología neocapitalista que amenaza con sustituir lo humano por el algoritmo tecnológico.

La edición de 2026 no es solo una cita estética; es un compromiso político en el sentido más noble de la palabra. Como bien señaló la presidenta de Navarra, María Chivite, durante la presentación de la cita celebrada este martes 9 de junio, el objetivo es promover una ciudadanía que "no acepta que le digan lo que tiene que creer". Para ello, la bienal ha articulado once itinerarios que atraviesan las preocupaciones más urgentes de nuestra contemporaneidad.

Uno de los ejes centrales será el análisis del imperialismo y el resurgimiento de la extrema derecha, con la participación de figuras de la talla del historiador Emilio Gentile y la politóloga Natascha Strobl. Especialmente significativa será la presencia de Irina Scherbakowa, cofundadora de la organización Memorial y Premio Nobel de la Paz, quien clausurará el evento el 12 de octubre analizando el estado de los derechos civiles en el mundo actual.

La reflexión sobre la Inteligencia Artificial también ocupará un lugar destacado. A través de un diálogo entre el científico Juan Ignacio Cirac y el filósofo Daniel Innerarity, se explorarán las nuevas formas de gobernanza que impone la tecnología, mientras que el pensador Yuk Hui tratará de dirimir las posibilidades de un "nuevo humanismo" que supere la dicotomía entre lo humano y lo técnico.

La mística y la palabra

La inauguración, el 2 de octubre, marcará el tono de estos Encuentros al proponer un viaje a las raíces del pensamiento feminista y espiritual. Las medievalistas Victoria Cirlot y Blanca Garí dialogarán sobre las místicas Hildegarda de Bingen y Margarita Porete, acompañadas por la música de la Capella de Ministrers. Es un gesto elocuente: mirar al pasado para entender la resistencia del presente.

El director de los Encuentros de Pamplona Ramón Andrés junto a Berta Ares, subdirectora del programa.

En el ámbito literario, Pamplona recibirá a algunas de las voces más potentes de la narrativa actual. El rumano Mircea Cărtărescu, eterno candidato al Nobel, encabezará un cartel que incluye a la palestina Adanía Shibli y a la alemana Marion Poschmann, junto a una nutrida representación poética que contará con nombres como Miren Agur Meabe o Antoni Clapés.

El arte como campo de batalla

Las artes visuales y escénicas impregnarán la geografía urbana de Pamplona, transformando espacios como la Ciudadela en museos vivos. Allí se instalarán obras de calado internacional como Web de Mona Hatoum, Fontana nº3 de Susana Solano y la provocadora pieza de Hito Steyerl, ¿Is the museum a battlefield?. Además, el artista Perejaume, autor del cartel de esta edición, intervendrá en el edificio Baluarte y el Museo de Navarra.

La programación escénica promete momentos de gran intensidad sensorial. Desde la danza íntima de la india Shantala Shivalingappa hasta la vanguardia de la compañía china TAO Dance Theater, pasando por la propuesta de Luz Arcas (La Phármaco) sobre el control geopolítico y el progreso tecnológico. La calle también será protagonista con el teatro inmersivo de la compañía Kamchàtka y la impactante liturgia de los Voladores de Papantla, que traerán a Navarra el eco de los rituales mesoamericanos.

La música en estos Encuentros se entiende desde una perspectiva antropológica. El musicólogo Björn Schmelzer y el conjunto Graindelavoix nos invitarán a "pensar la voz" a través de la polifonía de los siglos XV y XVI, mientras que el azerbaiyano Alim Qasimov, cuya voz es patrimonio de la UNESCO, ofrecerá uno de los conciertos estelares en el Teatro Gayarre.

El broche de oro de la bienal tendrá un tinte cinematográfico y trágico. Se interpretará un concierto basado en Petróleo, la obra póstuma en la que trabajaba Pier Paolo Pasolini cuando fue asesinado hace cincuenta años. Con música de Carlos de Castellarnau y la dirección de Asier Puga al frente del Grupo Enigma, esta clausura promete ser un recordatorio del poder de la cultura para nombrar lo que otros prefieren callar.

Fiel a su espíritu de ágora pública, la gran mayoría de las actividades de los Encuentros de Pamplona serán gratuitas. Las invitaciones para los diálogos podrán retirarse a partir del 7 de septiembre, mientras que las entradas para los espectáculos de pago —con precios especiales para garantizar la accesibilidad— ya se encuentran a la venta desde hoy, 9 de junio.

Pamplona se prepara para diez días de asombro y diálogo. En un tiempo de simplificación y algoritmos, la capital navarra se ofrece como el espacio necesario para "restituir la realidad a su dimensión natural" y recuperar la capacidad de juicio que nos define como seres humanos.