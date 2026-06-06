Arturo Pérez-Reverte: "Hoy no sería capaz de ir a cubrir una guerra. Aquel mundo era otro, y yo también"

¿Qué libro tiene entre manos?

Dos en este momento. De Dante a Borges, de José María Micó, y La última carrera del Glorioso, de Alberto Fortes.

¿Cuál es el libro que más le ha 'autoayudado'?

La Anábasis, de Jenofonte.

Si no hubiera podido ser reportero y escritor, ¿qué hubiera querido ser?

Marino.

¿Qué ha sentido al repasar sus ‘crónicas guerreras’ para preparar Enviado especial? ¿Nostalgia de una vida aventurada?

Nostalgia de mi juventud. Sólo eso.

Dice que en Enviado especial está "el origen de todo" lo que ha sido después como escritor. ¿Qué le debe este, el escritor, al reportero de entonces?

La mirada con la que el escritor escribe novelas se fraguó en el reportero que leía libros mientras cubría guerras.

¿Cuando estalla una guerra todavía se le activa, en los primeros instantes al menos, el deseo de ir a cubrirla?

No, sé que hoy no sería capaz. Ni física ni técnicamente. Aquel mundo era otro, y yo también.

Lamenta que la gente ya no quiere que le pongan delante de los ojos la verdadera crudeza de la guerra. ¿A qué se debe esta blandenguería?

A que ahora nos gusta creer que no sufriremos ni moriremos nunca.

En su libro de fotografías ha preferido no datar las imágenes. ¿Cuál es el motivo?

Cambian los medios técnicos de arrasar ciudades o matar a seres humanos, pero siempre es la misma guerra.

Hoy arranca la Feria del Libro. ¿Qué significa para usted este cónclave libresco masivo?

La fiesta popular que más vale la pena. Tal vez la más digna.

Un acontecimiento histórico que le habría gustado vivir in situ. ¿Por qué?

La Ilustración en París y la caída del Imperio romano. Pero de esta última estoy siendo testigo ahora. Resulta fascinante.

Un disco/canción que se ponga en bucle estos días.

El tango Cambalache.

¿Cuál es la serie que ha devorado más rápido? ¿Diría, por cierto, que es la mejor que ha visto? ¿O es otra?

Band of Brothers es la guerra de verdad. Una obra maestra.

¿En qué película se quedaría a vivir?

En Río Bravo.

¿Ha experimentado alguna vez síndrome de Stendhal? ¿Ante qué?

Ante los atardeceres lentos en el Mediterráneo.

No se muerda la lengua, díganos algo que ya no soporte del mundillo cultural.

El mundillo cultural no lo soportaba antes ni lo soporto ahora. Y lo que menos soporto de lo que no soporto es a ese insoportable ministro de Cultura insoportablemente apellidado Urtasun.

Una obra (disco, libro, obra, banda musical...) sobrevalorada.

Creía que demandaban ustedes respuestas cortas.

Un placer cultural culpable.

Releer a Jardiel Poncela y Agatha Christie.

¿Cuál es la última exposición a la que ha ido? Impresiones...

A una mía. De fotos de guerra. Me impresionó que ha pasado casi medio siglo desde que las hice.

¿La inteligencia artificial matará la creación artística?

En absoluto. Bien usada, colaborará con ella.

España es un país...

Históricamente enfermo. Incurable.