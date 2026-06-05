FeLiX 2026: Diez años de brújula literaria y pensamiento crítico en Gijón

La Feria del Libro de Gijón (FeLiX) se prepara para soplar las velas de su décimo aniversario entre el 17 y el 21 de junio de 2026. Bajo el lema "No (te) pierdas el norte", la cita asturiana llega a esta edición convertida en un foco cultural de primer orden, tras una década de crecimiento sostenido que la ha llevado a ocupar un lugar destacado en el mapa literario español.

Con 98 expositores (29 librerías y 69 editoriales), FeLiX se sitúa ya como la tercera feria del libro de España en volumen de participación, un hito que Jaime Priede, su director literario, analiza con la perspectiva que da el trabajo bien hecho.

Para Priede, alcanzar este aniversario marca un punto de inflexión. "Diez años no son muchos para un evento literario, es pronto para presumir de una trayectoria sólida detrás, pero sí es una cifra redonda para dar un paso adelante y fomentar la difusión de FeLiX fuera de Asturias", explica el director. A lo largo de estos años, la feria ha pasado de 50 a rozar el centenar de expositores, sin renunciar en ningún momento a una selección cuidada frente a la mera acumulación.

Lo que diferencia a FeLiX de otras citas similares es su renuncia al modelo de "feria al uso" basado principalmente en la transacción comercial y la firma en serie. En Gijón, el protagonismo lo tiene el contenido. "La propuesta se basa en darle protagonismo al ámbito cultural por delante del comercial, porque estamos convencidos de que es la mejor manera de ayudar al sector del libro", afirma Priede.

Este enfoque se traduce en un modelo híbrido donde la actividad en las casetas convive con una programación pública, gratuita y diseñada con hilos temáticos de actualidad que buscan la coherencia y el debate profundo.

En palabras de su director, se trata de un programa que aspira a ser referencia nacional: "Es un modelo diferente, que no se apoya en un encadenamiento de firmas y presentaciones mediáticas, sino en un programa diseñado mediante hilos temáticos de actualidad que tienen cierta permanencia en el interés general". Cada acto está pensado para que un especialista converse durante 45 minutos con el autor, integrando siempre la participación del público al final".

Salud mental y colapso

En esta décima edición, uno de los pilares fundamentales será la salud mental, bajo el sugerente epígrafe "El dolor que no duele". Para Jaime Priede, este hilo justifica por sí mismo la celebración de la feria este año. "Hablamos de un problema que se ha silenciado y restringido a los ámbitos especializados durante mucho tiempo y ahora, afortunadamente, se normaliza", señala el director, subrayando que la cultura debe entenderse como un "derecho que puede cambiar vidas".

Para abordar este tema, la feria contará con la colaboración de instituciones sociales que trabajan directamente en la reinserción y ayuda a personas afectadas.

Una de las casetas durante la Feria del Libro de Gijón 2025. Foto: FeLiX

Otro de los platos fuertes serán las "Narrativas del colapso", una sección que diseccionará nuestra relación obsesiva con el trabajo, la precariedad afectiva y la sensación constante de aceleración. Dentro de este marco, destaca la presencia de Remedios Zafra, quien conversará sobre su obra El informe. Trabajo intelectual y tristeza burocrática. Como apunta Priede, este hilo hace referencia a una "época vivida al límite, donde tenemos la sensación constante de no llegar, de no dar para más".

Estrellas internacionales y talento de proximidad

El despliegue de autores para este aniversario es admirable. Gijón recibirá al Premio Alfaguara 2026, David Toscana, junto a figuras de la literatura en español de la talla de Martín Caparrós, Sara Barquinero, Aroa Moreno, Marcos Giralt Torrente, Juan Manuel Gil y Rosario Villajos. La feria no olvida sus raíces y potenciará el talento local con nombres como Aitana Castaño y el ilustrador Alfonso Zapico, además de contar con el humor de Joaquín Pajarón y Julio Rey.

Coincidiendo con la celebración del Mundial, el fútbol también tendrá su espacio desde una perspectiva sociológica con "El fútbol que une", en colaboración con la revista Líbero. Se buscará analizar este deporte como fenómeno de cohesión social, contando con voces expertas como Santi Segurola y Alfredo Relaño. Incluso se propiciará un "derbi literario" entre representantes del Sporting de Gijón y el Real Oviedo.

FeLiX 2026 apuesta decididamente también por los nuevos formatos y la inmersión sonora. La feria será el plató en directo para pódcasts de referencia como "Punzadas Sonoras" (Radio Primavera Sound) o "Libros y cosas" (El Periódico), buscando conectar con las nuevas generaciones de lectores.

Una de las propuestas más innovadoras es la de las "Bibliotecas Humanas". En esta actividad, las personas se convierten en "libros" que narran su experiencia vital a otros usuarios a través del diálogo directo. El objetivo, originario de Copenhague, es derribar prejuicios y fomentar la empatía en espacios de escucha pública. "Se trata de convertir la visita a FeLiX en una experiencia dinámica, participativa y compartida", señala el dossier de prensa sobre esta y otras iniciativas como el "Reto FeLiX", un juego de misiones para recorrer los estands.

La escritora Remedios Zafra será uno de los platos fuertes de la FeLiX 2026. Foto: FeLiX

La feria, además, no descuida el relevo generacional y dedica espacios específicos como la Zona Joven (en la Antigua Escuela de Comercio) y Felixina (para el público infantil en la carpa Alborá). En la Zona Joven, géneros como el dark fantasy y el romantasy tendrán un protagonismo especial, junto a debates sobre salud mental y diversidad genérica.

Tras diez años de trayectoria, la concesión de la Medalla de Plata de la Villa de Gijón/Xixón 2026 reafirma el éxito de un modelo que ha logrado integrar la literatura en el corazón de la ciudad. Con más de 6.000 asistentes previstos a sus actos culturales y decenas de miles recorriendo el Paseo de Begoña, FeLiX demuestra que Gijón ha encontrado en la cultura su brújula idónea para orientarse en estos tiempos difíciles.