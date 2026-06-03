‘La mirada cinematográfica’: Joseba Bonaut Iriarte nos invita a asombrarnos con el mundo a través del cine

Al concluir una sesión sobre lenguaje cinematográfico, una alumna se acercó tímidamente al profesor Joseba Bonaut Iriarte y le entregó un testimonio que, sin saberlo, iba a conducirle a una revolución pedagógica: “Gracias por ayudarme a mirar de manera diferente”.

. Título: La mirada cinematográfica. Reflexiones sobre una forma de entender el mundo Autor: Joseba Bonaut Iriarte Editorial: Ediciones Universidad de Navarra (EUNSA) Año de edición: 2026 Disponible en EUNSA Disponible en Unebook

Aquella declaración no celebraba la adquisición de una competencia técnica ni la asimilación de un concepto curricular, sino que abría un camino en el que la estética podía servir realmente para dotar de sentido nuestra existencia.

A partir de esta revelación, Bonaut Iriarte, Profesor Titular en Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universidad de Zaragoza, construye el armazón conceptual de su ambiciosa y humanista obra La mirada cinematográfica. Reflexiones sobre una forma de entender el mundo, publicada bajo sello de Ediciones Universidad de Navarra.

El libro no hace gala de una fría erudición teórica, sino que realiza un ameno y lúcido diagnóstico sobre la sociedad actual: padecemos una "miopía vital" que se origina en una profunda miopía intelectual, fruto de un conocimiento fragmentado que desconecta al estudiante -y al ciudadano- de su propia biografía.

Frente a este abismo, opina el autor, recuperar la mirada lúcida deja de ser una opción intelectual para convertirse en una necesidad existencial inevitable.

El cine como espejo ontológico

Para subsanar esta ceguera, Bonaut Iriarte recurre al cine, pero despojándolo de su condición de bien de consumo masivo o mero despliegue tecnológico. Siguiendo la estela del cineasta Andréi Tarkovski, el ensayo defiende que el lenguaje audiovisual es un medio cuyo fin último es enfrentar al ser humano a los interrogantes fundamentales de su presencia en el planeta.

La pantalla se transforma de este modo en un vehículo ontológico, un espacio de resistencia que obliga al espectador a explorar los orígenes mismos de nuestra capacidad de visión y autoconsciencia.

El autor traza en el libro una genealogía de la luz para demostrar que mirar y comprender son dos caras de la misma moneda. Recordando el célebre aforismo del teórico Jacques Aumont, para quien la expresión “ya veo” equivale semánticamente a “comprendo”, el libro nos conduce a través de los cuatro grandes mitos fundacionales del alumbramiento.

Desde el relato teológico del Génesis y el ordenamiento divino del caos, pasando por la mitología nórdica y el deshielo primordial, hasta el ascenso filosófico de Platón fuera de la caverna, el acto de ver se equipara al nacimiento mismo de la consciencia humana.

Incluso desde el rigor de la astrofísica contemporánea, el concepto del big bang sirve a Bonaut Iriarte como la metáfora definitiva: aquel instante crítico en que el universo primitivo dejó de ser un plasma opaco y denso para volverse transparente, permitiendo que los fotones viajaran libremente por el espacio.

Joseba Bonaut Iriarte

Es esa transparencia la que permite que la mirada se lance hacia el exterior y se transforme en el instrumento de la inteligencia por excelencia, lista para aprehender la realidad.

La frontera entre ver y mirar

Sin embargo, el núcleo de la tesis de Bonaut Iriarte radica en delimitar la frontera ética entre el simple acto biológico de ver y la intención deliberada de mirar. Apoyándose en el Diccionario de la Lengua Española y en las raíces latinas, el autor nos recuerda que vidēre (ver) es la percepción física de las formas externas y las apariencias, un proceso que llega sin mediaciones del alma.

Por el contrario, mirāri significa asombrarse, sorprenderse. Mirar exige atención y cuidado; es un esfuerzo activo del espíritu que decide detenerse ante lo habitual para descubrir lo extraordinario.

El libro ilustra esta diferencia recurriendo al cine. Nos confronta con la sabiduría ancestral del cazador en Dersu Uzala (Akira Kurosawa, 1975), cuyos ojos interpretan los signos de la naturaleza frente a unos soldados urbanos que "miran sin ver". O nos devuelve la esperanza a través de El sabor de las cerezas (Abbas Kiarostami, 1997), donde un simple cambio de punto de vista ante el sabor de una fruta se convierte en un milagro de salvación contra el suicidio.

La paradoja de la saturación digital

Esta transición hacia la madurez moral se vuelve urgente en la era de la sobreabundancia digital. Hoy tenemos la "mirada desbordada", sufrimos un bombardeo incesante de estímulos superficiales que provoca la insensibilización ética del espectador.

Recuperando las tesis de Joan Fontcuberta sobre el fenómeno del selfie y el narcisismo visual, el ensayo dibuja el tránsito del "esto ha sido" al autobiográfico "yo estaba allí". La cámara ha dejado de ser una prótesis ocular para explorar el mundo; ahora es un espejo del yo. Ya no miramos la realidad; nos miramos a nosotros mismos dentro de ella.

Este desvío estetizante roza el peligro moral cuando la mirada se torna posesiva y depredadora, como refleja el voyeurismo que Alfred Hitchcock retrató en Psicosis (1960) o Michael Powell en El fotógrafo del pánico (1960).

Frente a este "arte obsceno", Bonaut Iriarte propone que el acto más ético de la mirada consiste en saber también apartar la vista. Así lo demuestran los niños de Roma, ciudad abierta (Roberto Rossellini, 1954) al bajar los ojos ante el fusilamiento del sacerdote.

Hacia la experiencia reversible

El destino final de este viaje es la formulación de la "mirada profunda", inspirada en el método lúdico-ambital del profesor Alfonso López Quintás. No se trata de un ejercicio muscular o técnico, sino de una apertura del corazón como trama de anhelos esenciales.

Esta mirada exige trascender la corteza de los objetos, captar afinidades simbólicas y asumir la visión como una "experiencia reversible": un diálogo bidireccional donde el objeto o el ser observado también nos mira, nos apela y nos transforma mutuamente en un proceso creativo.

A través de este tratado humanista, Joseba Bonaut Iriarte nos recuerda que aprender a mirar es, en última instancia, aprender a vivir. El cine, lejos de ser un espectáculo de sombras inanes, se consolida como una invitación perpetua al encuentro humano.