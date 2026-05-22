El periodismo nuestro de cada día: Pérez-Reverte, Elvira Lindo y Alma Guillermoprieto reúnen sus artículos

Decía Ryszard Kapuscinski que para ejercer el periodismo, ante todo, "hay que ser buenos seres humanos. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Si se es una buena persona se puede intentar comprender a los demás, sus intenciones, su fe, sus intereses, sus dificultades, sus tragedias".

Cubierta de 'Enviado especial. Una biografía de guerra' (Alfaguara) Enviado especial. Una biografía de guerra Arturo Pérez-Reverte Alfaguara, 2026

611 páginas. 23,90 €

Partiendo de eso, habrá que concluir que Arturo Pérez-Reverte, Elvira Lindo y Alma Guillermoprieto, los tres protagonistas de esta página, lo son. Lo han demostrado sobradamente en sus artículos, que ahora recopilan en sendos volúmenes cargados de honestidad, sensibilidad y esa cierta mirada diferencial que transforma una información sin alma en un relato seductor capaz de apoderarse durante días de la mente del lector.

Abre el fuego en más de un sentido Pérez-Reverte (Cartagena, 1951) con Enviado especial. Una biografía de guerra (Alfaguara), en edición de María José Solano. Se trata de una enjundiosa recuperación de crónicas y reportajes que arranca con una inesperada confesión: "A veces, cuando miro atrás, tengo la impresión de que las muchas vidas que viví son ajenas, de otro".

Aunque ese otro late en el fondo de sus novelas, el otro de entonces, joven y aventurero, cuenta aquí sin pudores, pura palabra en llamas, lo que vio en decenas de escenarios en guerra, del Sáhara convulso de los 70 a la guerra Irán-Irak de los 80. El autor de

Cubierta de 'Don de gentes' (Seix Barral) Don de gentes Elvira Lindo Seix Barral, 2026

456 páginas. 21,90 €

Del mismo modo que la biografía de guerra de Pérez-Reverte retrata cincuenta años de un mundo convulso, Elvira Lindo (Cádiz, 1962) capta con imaginación y talento la vida cotidiana en Don de gentes.

Publicado por primera vez hace tres lustros, este volumen ahora recuperado reúne las columnas que Lindo escribió desde Nueva York y Madrid entre 2006 y 2011, arrojando una mirada personal, "más íntima de lo que parece y abierta a todo el mundo", en la que derrocha sinceridad, inteligencia, estilo y buen humor, como cuando desmiente a los intelectuales que dicen no dormir por los males del mundo porque "uno duerme a pierna suelta mientras no le caen las bombas encima".

Cubierta de 'Esta improbable tierra prometida' (Debate) Esta improbable tierra prometida Alma Guillermoprieto Debate, 2026

272 páginas. 21,90 €

Comprometida como Lindo, y a menudo feroz, Alma Guillermoprieto (Ciudad de México, 1949) recorre en los artículos compilados en Esta improbable tierra prometida (Debate) los grandes problemas de una Latinoamérica herida por el narcotráfico, la trata de blancas, la corrupción, la quiebra económica y el miedo. Leída en su conjunto, esta crónica de crónicas resulta el mejor ensayo sobre una zona sometida a la violencia en todos los órdenes de la vida (económicos, políticos, sociales, morales).