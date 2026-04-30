Club de Lectura con Luis Landero y su libro 'Coloquio de invierno'

Luis Landero será el invitado de la próxima sesión del Club de Lectura de Ámbito Cultural, que se celebrará el próximo 7 de mayo a las 19:30 y podrá seguirse en streaming por Youtube.

Junto a Rafael Caunedo, escritor y coordinador del ciclo, hablará de su libro Coloquio de invierno (Tusquets 2026), la nueva delicia de un autor que se ha afianzado libro a libro como un clásico contemporáneo. Los lectores podrán preguntarle directamente y vivir un encuentro inigualable con un escritor que convierte cada historia en una celebración del lenguaje.

Al modo de un Decamerón contemporáneo, el célebre escritor extremeño, ganador en 2022 del Premio Nacional de las Letras Españolas, confecciona una extensa plática a través de nueve historias contadas por un grupo de personas encerradas en un hotel rural. El motivo de este encierro nos suena: se trata de la agresiva borrasca Filomena, que durante más de un día paralizó parte de nuestro país en 2021.

Brotan entonces historias protagonizadas por seres humanos llenos de imperfecciones, que lo mismo anhelan la libertad de un mendigo que desean regresar a su refugio de costumbres extinguidas. La precisión de la prosa, cuyo rigor no debilita su elegante fluidez, eleva los grandes temas que en esta obra se abordan: el amor, la dignidad, la belleza, la soledad, la idea de Dios, y, sobre todo, la necesidad imperiosa que tiene el individuo de contar historias.

Luis Landero nació en Alburquerque (Badajoz) en 1948. Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Complutense, ha enseñado Literatura en la Escuela de Arte Dramático de Madrid y fue profesor invitado en la Universidad de Yale.

Se dio a conocer con Juegos de la edad tardía (Premio de la Crítica y Premio Nacional de Narrativa 1990), a la que siguieron Caballeros de fortuna (1994), El mágico aprendiz, El guitarrista, Hoy, Júpiter (XV Premio Arcebispo Juan de San Clemente), Retrato de un hombre inmaduro, Absolución, El balcón en invierno (Premio Libro del Año del Gremio de Libreros de Madrid y Premio Dulce Chacón 2015), La vida negociable y la aclamada Lluvia fina (XV Premio de Novela Europea Casino de Santiago), elegida unánimemente la mejor novela española del año por varios suplementos literarios.

En 2021 lanzó un inolvidable libro híbrido de memoria y lecturas, El huerto de Emerson, y en 2022 Una historia ridícula demostró su maestría en el uso del humor para retratar la condición humana. La última función fue otra demostración gozosa y culminante de su talento. Traducido a varias lenguas, Landero es ya uno de los nombres esenciales de la narrativa española.