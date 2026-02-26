Nuevo récord de facturación de libros: 1.250 millones de euros y 76 millones de unidades vendidas

El mercado vuelve a firmar su mejor registro histórico, con cerca de 1.250 millones de euros de facturación en 2025, lo que supone un crecimiento prácticamente del 4 % respecto a 2024, según los datos recogidos por GfK. La Fundación Germán Sánchez Ruipérez ha acogido en su sede de Casa del Lector la presentación y el coloquio sobre los resultados de mercado del sector del libro correspondientes a 2025.

En paralelo, el sector mantiene la estabilidad en volumen, con 76 millones de libros impresos vendidos, un dato que confirma la solidez del consumo en un contexto de cambios sostenidos en los hábitos culturales y de compra. Los resultados de 2025 consolidan una tendencia positiva: el mercado crece en valor y sostiene el volumen de venta.

Por géneros, Ficción se afianza como un sector en crecimiento. En 2025 no sólo se consolida como el género de primer nivel con mayor importancia en el mercado, sino que además registra la mejor evolución, con un crecimiento de dos dígitos. Este comportamiento apunta a un interés sostenido por la narrativa contemporánea y a la capacidad del sector para conectar con públicos diversos.

Madrid se mantiene como la comunidad autónoma más importante del mercado del libro en España, aunque se presenta plana en crecimiento respecto a 2024. Su papel, sin embargo, no se limita al desempeño comercial: también destaca en el entorno digital.

En 2025, un 39% de la población internauta se conecta a la categoría de webs relacionadas con libros y literatura, y los internautas de Madrid representan casi un 17% del total de España en esa categoría, reforzando la centralidad de la zona como motor cultural y de consumo del país.