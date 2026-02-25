'Introducción a Heidegger', de Gianni Vattimo: la mejor guía para entender a un pensador imprescindible

En los años ochenta del siglo pasado, la discusión sobre si las recetas emancipadoras del pensamiento moderno (universalismo, confianza en la razón, progreso moral y científico, liberalismo político y económico) seguían teniendo vigencia o habían acabado por colapsar forjó ese controvertido episodio en la historia de las ideas que se conoce con el nombre de posmodernidad.

Introducción a Heidegger Gianni Vattimo Traducción de Alberto Ciria

Herder, 2026

184 páginas. 19,80 €

El filósofo italiano Gianni Vattimo (Turín, 1936-2023) fue uno de los intérpretes más eficaces del momento, conectando ese debate con los diagnósticos sobre el nihilismo europeo formulados por Nietzsche y Heidegger. Con ello recuperaba aspectos de la crítica cultural conservadora de principios del siglo veinte, pero saludando ahora con optimismo la oportunidad liberadora que podía suponer el final de la fe en una historia lineal de progreso como la proyectada por las grandes ideologías modernas, de la liberal a la marxista.

No se trataba de chapotear felices en el relativismo, sino de reconocer que el discurso filosófico de la modernidad, nostálgico de fundamentos sólidos y verdades inmutables, se había contagiado de ínfulas metafísicas del pasado que debían ser revisadas. En el fondo, se buscaba dar una vuelta de tuerca más al proceso secularizador. A eso es a lo que Vattimo se refirió con el término pensiero debole.

En 1971, antes de dar a la imprenta algunos de sus libros más celebrados dentro de dicha corriente –El pensamiento débil (1983), El fin de la modernidad (1985), La sociedad transparente (1989)–, Vattimo publicó esta excelente monografía, que ahora se edita en Herder, sobre uno de sus mayores referentes intelectuales junto a Nietzsche y Gadamer.

Pese al tiempo transcurrido, pese a que en castellano contamos con otras espléndidas introducciones al pensamiento heideggeriano de especialistas como Ramón Rodríguez o Arturo Leyte, la decisión de rescatar este texto resulta muy acertada: asomarse a la complejidad de la obra del autor de Ser y tiempo a través de un intérprete de excepción, que ha sabido recoger el testigo de su proyecto de desmontaje de la metafísica sustituyendo la concepción tradicional del ser como permanencia inalterable por la de un "evento" mediado por las redes del tiempo y el lenguaje, y que además escribe con una claridad envidiable, permite captar lo esencial de este pensamiento sin ese tono críptico, oracular, tan del gusto del "mago de Messkirch", y conectarlo directamente con nuestro presente.

Para ello, Vattimo prosigue el empeño en "urbanizar" la provincia heideggeriana de su maestro y a su vez discípulo de Heidegger, Hans-Georg Gadamer: en Ser y tiempo, la obra con la que Heidegger revolucionó el mundillo filosófico en 1927, la idea de que el ser humano está constitutivamente abierto a la pregunta por el sentido de su existencia, sin poder nunca responder de manera definitiva a ese interrogante, se resolvía en términos de una llamada radical a la decisión insobornable de uno mismo sobre cómo conducir la propia vida.

Gadamer procuró corregir el decisionismo y solipsismo de esta ontología de la finitud con la apelación a un horizonte histórico compartido desde el que construir de forma dialogada nuestras precarias respuestas al abismo del existir.

Combinando este matiz hermenéutico con el neopragmatismo rortyano, Vattimo hace una lectura de Ser y tiempo que pone el énfasis en su análisis del entorno práctico del que emerge nuestra orientación primera ante el mundo, para enlazar con mayor fluidez la temática ontológica del primer Heidegger con su meditación posterior sobre la técnica como expresión del olvido de ese carácter abierto, no manipulable, del ser.

Así, de modo ordenado, sin soslayar tampoco las dificultades de la jerga heideggeriana, este libro nos ofrece un recorrido completo y didáctico por la obra de uno de los filósofos más relevantes del siglo XX. Contribuye a su claridad la traducción de Alberto Ciria para esta nueva edición de Herder, que mejora significativamente la versión anterior publicada por Gedisa.