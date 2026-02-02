Reverte 'ficha' a Pablo Iglesias en las charlas sobre la Guerra Civil en octubre y veta a Uclés por estar "desacreditado"

Pérez-Reverte durante el anuncio de los Premios Zenda, el pasado 11 de diciembre. Foto: Diego Radamés / Europa Press

Las jornadas sobre la Guerra Civil organizadas por Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra se celebrarán finalmente del 5 al 9 de octubre y a ellas estará invitado el exdirigente de Podemos, Pablo Iglesias, pero no el escritor David Uclés por estar "desacreditado".

Se mantendrá el mismo título, el mismo tema y habrá más invitados y debates. Así lo han detallado este lunes los dos organizadores de las charlas en un acto celebrado en la Fundación Cajasol -lugar que las acoge- para explicar la polémica suscitada después de que varios de los asistentes anunciaran que no iban a asistir hace casi una semana.

Según ha explicado Pérez-Reverte, la organización decidió suspender el encuentro por dos motivos. El primero fue que, tras la retirada de algunos invitados, las jornadas quedaban desequilibradas.

El segundo -y "decisivo"- fue "la amenaza expresa por redes sociales de gente de extrema izquierda y de Podemos". En palabras del periodista, este grupo "amenazó con hacer escaches en la fundación Cajasol y con meterse dentro de la misma para hacer bronca".

"No podemos someter a Cajasol a esta situación, puesto que ellos nos han ayudado en todo momento", ha relatado el periodista.

Al hilo de esto, el presidente de la entidad, Antonio Pulido, ha asegurado que "esta es una casa abierta y plural; en la que se puede debatir de cualquier tema". Asimismo, ha hecho referencia a las pasadas diez ediciones, que han sido "un éxito".

El escritor David Uclés fue uno de los asistentes que decidió que finalmente no iba a ir a las charlas. Al respecto, Pérez-Reverte ha asegurado que este "se ha desacreditado" y que "no volverá a estar invitado" porque no quieren que "desacredite las jornadas".

En cambio, tanto Vigorra como Reverte han declarado que Pablo Iglesias sí estará invitado. Arturo Pérez-Reverte ha hecho hincapié en la actitud del Ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, quien "en todo momento ha mantenido que iban a venir".

Jesús Vigorra ha explicado cómo comenzó la polémica. Para empezar, ha relatado que la programación tardó en salir porque no estaban "esperando a que Vox confirmase su asistencia". Finalmente, el partido de Santiago Abascal decidió que no participaría en las charlas.

El 24 de mayo, Uclés le envió un mensaje a Vigorra en el que le decía que "no podía participar en un foro al que iban a ir personas con las manos manchadas de sangre, haciendo alusión a Aznar"

Después llega el comunicado de Antonio Maíllo, el dirigente de la coalición Por Andalucía que opta a la presidencia de la Junta. Según Jesús Vigorra, el origen de esta decisión sería una publicación en X de Pablo Iglesias en la que comentaba que quería "pensar que había políticos e historiadores que no sabían a dónde iban".

Posteriormente, es el escritor e historiador Paco Cerdà quien anuncia que tampoco irá a las jornadas sobre la Guerra Civil. Tal y como ha señalado Vigorra, se debía a que "lo había llamado Uclés y se sentía muy violento con la polémica".

Tras él, anuncia su retirada María Márquez, portavoz del PSOE- A, a la cual "había impuesto el partido", puesto que la organización estaba "buscando a otra persona".

Por último, tras hablar Jesús Vigorra con Carmen Calvo, esta le asegura que "va a ayudarlo a buscar a sustitutos". No obstante, al día siguiente le comunica que prefiere no meterse.