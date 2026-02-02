La novela de un David Uclés en el pico de la polémica encabeza la lista de libros más esperados de febrero

Este miércoles llega a las librerías La ciudad de las luces muertas, reconocida con el Premio Nadal, la novela que sigue a uno de los mayores fenómenos literarios de los últimos años: La península de las casas vacías. Aunque en los últimos días se habla más de su autor, David Uclés, debido al enfrentamiento mantenido con Pérez-Reverte, la novela lo devolverá al territorio de los escritores: la literatura.

En febrero, además, recibiremos las nuevas obras de primeros espadas como Luis Landero, Carlos Zanón y Soledad Puértolas. Y Bibiana Collado publica su segunda novela tras la enorme acogida que tuvo Yeguas exhaustas.

En el ámbito internacional, Erri de Luca, Jane Smiley, Geoff Dyer y Jeanette Winterson nos acercan sus perspectivas acerca del presente. Por otro lado, Páginas de Espuma publica los cuentos del eterno Gógol.

Coloquio de invierno Luis Landero

Tusquets. 4 de febrero

Vuelve Luis Landero (Alburquerque, Badajoz, 1950), siempre regular a su cita con sus lectores, y eso ya supone una fantástica noticia para nuestra literatura. Esta vez reúne a siete personajes atrapados por el temporal de Filomena.

Es un pretexto para insistir sobre una de las obsesiones que lo han acompañado a lo largo de su obra: el relato oral. Concebida como un gran diálogo, lo episódico se incardina en una gran reflexión sobre la memoria a partir de las experiencias vitales que se narran.

La ciudad de las luces muertas David Uclés

Destino. 4 de febrero

Aterriza en las librerías el autor español más exitoso de los últimos años. La novela que sigue a La península de las casas vacías, un rutilante fenómeno editorial, se alzó con el Premio Nadal hace apenas unas semanas.

El propio autor ha definido esta obra como "una declaración de amor a Barcelona", una ciudad que, en plena posguerra, de pronto ha quedado envuelta por la oscuridad. Ana María Matute, Roberto Bolaño, Mercè Rodoreda, Gaudí, Rosalía y Fermín Cacho son algunos de los personajes que desfilan por sus páginas.

La edad experimental Erri de Luca (con Inès de la Fressange)

Seix Barral. 4 de febrero

A sus 75 años, Erri de Luca (Nápoles, 1950) ha asumido la fase vital en la que se encuentra y, lejos de sumirse en la nostalgia o el lamento, ha avistado una oportunidad: mirar hacia adelante.

Consciente de que nunca como hasta ahora se había vivido tanto tiempo, mantiene un fecundo diálogo con Inès de la Fressange, célebre diseñadora y amiga del autor, acerca de lo que él denomina como "edad experimental".

Una advertencia Jane Smiley

Sexto Piso. 16 de febrero

Sexto Piso publica la segunda entrega de la afamada Trilogía de los cien años, de Jane Smiley (Los Ángeles, 1949). La autora de Heredarás la tierra, reconocida con el Pulitzer en 1991, sigue a la familia Langdon entre los años cincuenta y ochenta del siglo pasado.

La posguerra, la guerra fría y la herida de Vietnam son el telón de fondo de las tensiones que vive el clan familiar, perfecto retrato social de Estados Unidos.

Marcelino Bibiana Collado

Pepitas de calabaza. 18 de febrero

Bibiana Collado (Burriana, Castellón de la Plana, 1985) ocupa un lugar central en el panorama literario de nuestro país por derecho propio, tras el éxito de su ópera prima, la desgarradora Yeguas exhaustas (Pepitas de calabaza, 2023).

La escritora vuelve a dar rienda suelta a su vena poética –ha publicado cinco poemarios– en esta novela, protagonizada por un señor mayor, anclado en el ámbito rural, que reflexiona –con bastantes dificultades para expresarse– sobre el sexo y la identidad del hombre.

Tareas Geoff Dyer

Random House. 19 de febrero

Como en la novela de Smiley, las consecuencias de la II Guerra Mundial también resultan cruciales en las memorias de Geoff Dyer. Sin embargo, esta historia se desarrolla en Reino Unido y el tono resulta mucho más amable.

El autor del exitoso libro Los últimos días de Roger Federer y otros finales, hijo único de una camarera y de un obrero de la industria metalúrgica, recorre los episodios de su vida desde la fascinación, celebrando sobre todo la infancia y la adolescencia.

Objetos perdidos Carlos Zanón

Salamandra. 19 de febrero

Una nueva novela negra bajo la firma de uno de sus grandes exponentes en nuestro país. Carlos Zanón (Barcelona, 1966) vuelve a usar su ciudad como escenario para armar una historia dominada por las bajas pasiones.

Una muerte y una desaparición son el detonante de una trama en la que se ven implicados Álex Gual, el protagonista, y el perverso Señor Paco. Oscuridad y suspense, y por supuesto la prosa potente de Zanón, son los ingredientes de esta obra.

Cuentos completos Nikolái Gógol

Páginas de Espuma. 25 de febrero

"Todos venimos del abrigo de Gógol", dijo una vez Dostoievski. Por su parte, Nabókov afirmaba que leer a Gógol podía provocar que los ojos pudieran quedar "gogolizados". Es uno de los grandes referentes de la literatura universal.

Páginas de Espuma añade a su catálogo de grandes obras y autores todos los cuentos del escritor de los cosacos, autor de libros tan importantes como Almas muertas o Taras Bulba.

En el camping Soledad Puértolas

Anagrama. 25 de febrero

La escritora y académica Soledad Puértolas (Zaragoza, 1947) recopila en su nuevo libro un puñado de cuentos sostenidos por la mirada de la vejez. Dos viejas amigas consternadas ante los avances del mundo y una anciana que vive en casa de su hija y está al tanto del romance que comparten el portero del edificio y una criada.

La prosa elegante de Puértolas, cada vez más depurada, nos lleva en volandas por cada una de estas historias.

Un Aladino y dos lámparas Jeanette Winterson

Lumen. 26 de febrero

Como ya hiciera con la historia de Frankenstein en un libro publicado en Lumen en 2019 (Frankissstein), Jeanette Winterson (Mánchester, 1959) reinterpreta esta vez Las mil y una noches para cuestionarse sobre el impacto de la ficción en nuestra relación con el mundo.

Ficción, magia, fantasía, reflexión y memoria se dan cita en este elogio del poder de las historias. Propone, en esta línea, la literatura para combatir el materialismo de este mundo.