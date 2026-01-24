Una semana de periodismo y literatura en el Hotel Florida, lugar de reunión de corresponsales de guerra

Fotografía del Hotel Florida de Madrid en la década de 1920. Foto: Kallmeyer y Gautier

El Hotel Florida vuelve a abrir sus puertas en esta octava edición de unas jornadas que, desde 2019, reúnen nombres destacados de la literatura y el periodismo.

Seis encuentros en torno al presente político, social y literario y en torno a la historia del hotel, dan forma a una semana coordinada por los periodistas Alfonso Armada y Carlos García Santa Cecilia, de fronterad, y organizada por Ámbito Cultural.

Debates que se celebran en el mismo lugar donde estuvo este hotel de intelectuales y corresponsales de todo el mundo que cubrieron el conflicto de la Guerra Civil y sobre cuyo espacio hoy se levanta el Corte Inglés de Callao.

Autores como Nacho Carretero y Margaryta Yakovenko, que participan en la mesa de literatura y periodismo, Anna Caballé y Edurne Portela, en la dedicada a las escritoras y la guerra civil, y Ramón Andrés y Victoria Cirlot, que hablarán sobre teología y filosofía, darán forma a unas jornadas que pretenden aportar nuevos y más profundos puntos de vista a una realidad tan evanescente como la actual.

El lunes 26, a las 1930 h., el primer encuentro del Hotel Florida está dedicado a una cuestión tan urgente como necesaria: cómo narrar la guerra y el sufrimiento ajeno desde la literatura y el periodismo, sin traicionar la verdad ni despojar de dignidad a quienes la padecen.

En esta sesión inaugural conversarán Nacho Carretero, Catalina Gómez y Margaryta Yakovenko, tres voces que han explorado, desde distintos géneros y sensibilidades, la complejidad de contar el conflicto y sus heridas. La charla estará moderada por Armada, periodista y escritor con una larga trayectoria en la cobertura de crisis humanitarias.

Como todas las jornadas, la asistencia será presencial hasta completar el aforo. Y podrá seguirse en streaming a través del canal de YouTube de Ámbito Cultural.

Doménico Chiappe, Adaia Teruel y Paula Boira protagonizan, el martes 27, a las 19:30 h., el segundo encuentro moderado por la poeta y periodista Laura Casielles: 'El periodismo como oxígeno y conciencia social'.

Y es que en un tiempo marcado por la desinformación, la polarización y la complejidad creciente del mundo, el periodismo puede ser la mejor forma de hacer frente a la mentira y tratar de entender una realidad endemoniada.

Los tres profesionales invitados representan miradas diversas sobre el periodismo contemporáneo, desde la crónica y la investigación hasta la reflexión sobre los nuevos lenguajes y los desafíos éticos del oficio. Una cita para reivindicar la profesión, tan necesaria para la vida democrática.

El miércoles, 28 de enero, misma hora, la cita es con tres escritoras. La ensayista y crítica literaria Anna Caballé, la investigadora y profesora universitaria Celia Fernández Prieto y la escritora y académica Edurne Portela, acompañadas por la periodista cultural Paloma Torres, como moderadora, proponen un acercamiento renovado a la memoria cultural de la Guerra Civil española.

Bajo el título 'Escritoras y guerra (civil). Otras miradas', Ámbito Cultural reúne a estas tres autoras que han contribuido, de manera decisiva, a repensar la relación entre literatura, historia y experiencia femenina.

Y como las grandes preguntas nunca encuentran una respuesta definitiva, el jueves 29, una conversación sobre 'Dios, hoy' con tres voces imprescindibles del pensamiento contemporáneo: Pablo d’Ors, escritor y sacerdote, conocido por su defensa de la contemplación como forma de conocimiento, Victoria Cirlot, medievalista, ensayista y especialista en mística y simbolismo, y Ramón Andrés, pensador, poeta y musicólogo.

Moderada por Cristina Sánchez Aguilar, directora de Alfa y Omega, se trata de una reflexión sobre las grandes preguntas que, más allá de modas pasajeras, nos interpelan desde lo más profundo.

Porque en un tiempo marcado por la incertidumbre, la aceleración y la búsqueda de sentido, la conversación se convierte en un territorio fértil para explorar los grandes interrogantes que nunca se dejan cerrar del todo.

Esta sesión está dedicada al mítico Hotel Florida, un escenario donde la buena vida, la buena mesa y la historia se entrelazaron incluso en los momentos más convulsos. Una jornada para explorar cómo los grandes hoteles -y el Florida en particular- fueron refugio de gastronomía, conversación y humanidad en tiempos de guerra.

Para recorrer ese universo de sabores, anécdotas y memoria se sentarán a la mesa Nino Redruello, chef imprescindible y narrador de la cocina como territorio de libertad, Yanet Acosta, periodista y especialista en la relación entre gastronomía, historia y sociedad, Gervasio Posadas, escritor y director de Ámbito Cultural, y Juan Eslava Galán, doctor en Letras, ensayista histórico y gran divulgador de la gastronomía española.

La conversación estará guiada por Carlos García Santa Cecilia y, como broche final, disfrutaremos de la preparación en directo de uno de los combinados más célebres del Hotel Florida, un cóctel con historia que, tras su elaboración, se ofrecerá a todos los asistentes.

Para terminar la semana, el sábado 31 de enero, a las 11 (este pase ya está cerrado) y a las 13 h. los participantes irán 'Tras los pasos de Lorca' en un recorrido por algunos enclaves madrileños vinculados a la vida y la obra del poeta granadino, dirigido por Gonzalo Escarpa.

Participarán Miguel Zorita, Marta González Novo, Silvia de Pé, Antonio Hernández Fimia y ⁠Daniel Migueláñez y, a la vuelta al Hotel Florida, habrá un breve recital de versos del autor de Romancero gitano.

Esta actividad no es en la sala, para asistir hay que inscribirse en ambitoculturalcallao@elcorteingles.es.