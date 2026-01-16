Carmen Domingo, Premio Comillas con una biografía de Carmen Díez de Rivera, la "musa" de la Transición

Carmen Díez de Rivera en un detalle de la portada del libro 'La soledad fue el precio' (Tusquets), obra reconocida con el Premio Comillas 2026

Carmen Domingo (Barcelona, 1970) ha sido reconocida con el Premio Comillas de Historia, Biografía y Memorias que cada año concede la editorial Tusquets por su obra La soledad fue el precio. Vida de Carmen Díez de Rivera, considerada por muchos la "musa" de la Transición.

La filóloga, escritora y dramaturga "expone de forma minuciosa el apasionante trabajo en la sombra de una mujer que dirigió el Gabinete de Adolfo Suárez y fue confidente casi diaria del rey Juan Carlos I en momentos cruciales de la historia reciente de nuestro país", según el jurado, formado por Jordi Amat, Isabel Burdiel y Mercedes Cabrera, y presidido por Miguel Ángel Aguilar.

La obra, que descubre aspectos inéditos de la vida de la biografiada gracias a la aportación de amigos y personalidades que la trataron en profundidad, destaca por un "gran rigor" y un "exhaustivo conocimiento de las fuentes", se añade en el acta del jurado. Según Burdiel, La soledad fue el precio "refresca, a partir de la experiencia vital y política de una mujer excepcional, lo que sabemos sobre el esfuerzo compartido y casi 'milagroso' que hizo posible la Transición".

Carmen Díez de Rivera (1942-1999) era hija de una familia aristocrática conectada con el franquismo, pero evolucionó pronto hacia posturas progresistas hasta convertirse en una figura clave en la Transición española, a la que aportó modernidad y talante democrático desde los relevantes puestos que ocupó durante los años setenta.

Estudió un tiempo en París, donde mantuvo contacto con Jean-Paul Sartre y otros intelectuales franceses, y a mediados de los sesenta se trasladó a Costa de Marfil para trabajar como cooperante y tratar de dejar atrás así un doloroso episodio personal. De vuelta en España, en 1967 iniciará la carrera de Ciencias Políticas. Independizada económicamente de su familia, pronto creció en ella un compromiso político abiertamente izquierdista y el anhelo de que la dictadura diera paso a un régimen de libertades.

Amiga temprana de los príncipes Juan Carlos y Sofía, y vinculada desde 1969 a la carrera política de Adolfo Suárez como jefa de su Gabinete, primero en Televisión Española y entre 1976 y 1977 en Presidencia del Gobierno, Carmen Díez de Rivera desempeñará, siempre desde un aparente segundo plano, un papel decisivo en la progresiva democratización del país, en la apertura a Europa y en episodios tan importantes de la Transición como la legalización del Partido Comunista de España.

Era "una mujer inteligente y radicalmente libre, que en circunstancias muy complejas de la política española tejió alianzas y consensos, facilitó negociaciones entre adversarios aparentemente irreconciliables y contribuyó, en suma, a la consolidación de una auténtica democracia en España", reza el acta del jurado. Asimismo, "el libro destaca el decisivo trabajo que Carmen Díez de Rivera ejerció en los últimos años de su vida como europarlamentaria en Bruselas, y la seriedad y obstinación con las que, avanzada siempre a su tiempo, abrió importantes debates sobre el medio ambiente y el feminismo". Un cáncer acabó con su vida en noviembre de 1999.

La obra de Carmen Domingo alberga un profundo compromiso feminista, combinando ensayo, biografía, novela y teatro. Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona, ha dedicado gran parte de su carrera a estudiar y divulgar la historia y la experiencia de las mujeres en España, así como a reflexionar sobre cuestiones culturales, sociales y políticas desde una mirada crítica.

Colabora habitualmente con medios como El País o Ethic y es autora de numerosas obras en las que rescata voces femeninas muchas veces silenciadas. Su trabajo incluye títulos como Mi querida hija Hildegart (2008) o la obra de teatro Només són dones (2015), premiada en los Premios Max en 2016. Su actividad abarca también la participación en proyectos culturales como el comisariado de la exposición María Lejárraga: una voz en la sombra (2024) en la Biblioteca Nacional de España. En 2022 recibió el Premio Buenas prácticas del periodismo de la Associació de Dones Periodistes.