'Arte parece, plátano es': el libro que recopila las polémicas más sonadas del arte contemporáneo

Con un título brillante y asertivo [Arte parece, plátano es], aparece este libro que debemos saludar como una sorpresa. Porque no es frecuente que un autor o una autora española trate de guiarnos en el laberinto del arte actual con precisión y sin el envaramiento propio de la academia.

Arte parece, plátano es Laura Revuelta Taurus, 2025. 256 páginas. 21,90 €

Laura Revuelta (Madrid, 1965) ha desempeñado desde hace varias décadas importantes responsabilidades en el periodismo cultural, lo que le ha permitido y obligado a estar atenta a todo lo que viene sucediendo en el mundo del arte.

Supongo que tras ver, leer y escuchar tantas cosas desconcertantes y ver a tanta gente desconcertada, pensó que valía la pena hacer un repaso de los asuntos más espinosos, para cartografiarlos y si fuese posible arrojar luz sobre ellos.

Así ha hecho: no hay artista polémico o tendencia de moda que no aparezca en estas páginas. Es también ciertamente rigurosa a la hora de citar a todas las partes de la controversia y mirar el problema desde todos los ángulos. Y si bien hasta la mitad del libro eché en falta más juicios y opiniones propias (se repiten expresiones como “Hay quien dice” o similares), a partir del capítulo sobre “Decolonización”, la autora empieza a dejarnos saber lo que piensa de lo que cuenta.

Por cierto, en este capítulo encontramos como “bonus” una sustanciosa entrevista con Manuel Borja Villel, director del Reina Sofía entre 2008 y 2023. Revuelta recurrió a él in extremis, porque como ella misma dice, “no hay concepto que menos se haya tratado de entender, aunque sea un poquito, para entresacar alguna lección”. Nos iría mucho mejor a todos los niveles si fuéramos así de generosos, es decir, así de inteligentes.

La autora asume que hay una guerra cultural en marcha y que el machismo de Picasso, la censura de los genitales del David o el cambio climático son sus batallas. Como está extraordinariamente informada, ofrece de todo ello precisiones de interés.

Registra el vertiginoso devenir del arte en el último siglo y medio y señala el momento en que el arte dejó de ser lo que era (Duchamp), empezó a producir cantidades astronómicas de dinero (Picasso y Warhol), se burló de sí mismo con gran éxito (Hirst y Cattelan), de nosotros, también con gran éxito (Koons) y así sucesivamente.

El arte contemporáneo es en realidad otra realidad, en la que se averían nuestros sistemas de navegación. Una mujer se casa con un holograma (Alicia Framis); otra, ingresada en una clínica psiquiátrica desde 1977, es una de las artistas más populares a nivel mundial (Yayoi Kusama).

O no es tan otra realidad, porque un museo (El Prado) abrió una cuenta en TikTok que en 2023 ganó algo así como los Oscar de internet, porque en un importantísimo evento de arte (Documenta, 2007) el artista español invitado fue un cocinero, porque jóvenes idealistas creen que atentando contra obras de arte salvan vidas. O sea, que los amos son los mismos y la desesperación también.

Libro lleno de sentido común que, como es sabido, es el menos común de los sentidos. Muy recomendable en casos de angustia cultural y vértigos.