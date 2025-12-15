Los diez mejores libros de narrativa internacional: vence Gospodínov con su antídoto contra la tristeza

Las fronteras entre géneros siguieron desvaneciéndose gracias a espléndidas novelas sobre padres muertos (Gospodínov), madres sumisas (Bajani), valientes (Cartarescu) o abusadoras (Roy), y hermanos enfrentados (Gonçalves).

También hubo quien prefirió sobrevolar un mundo convulso (Fosse, Saunders, Harvey), unir acontecimientos históricos aparentemente dispersos (Flanagan) o denunciar la pederastia (Oates).

1. El jardinero y la muerte

Gueorgui Gospodínov

Impedimenta

Escrito casi al pie de la cama donde el padre de Gospodínov (Yambol, Bulgaria, 1968) agonizaba, es este un libro emocionante y cálido que juega con la memoria, la crónica y la ficción. Con un comienzo estremecedor que marca la tensión de la novela ("Mi padre era jardinero. Ahora es jardín"), el ganador del premio Booker se desnuda ante el lector mientras desgrana las anécdotas divertidas, sorprendentes, absurdas incluso, que el ausente narraba con maestría a amigos y familiares.

Y nos descubre además dos jardines, el real que su padre plantó y que cuidaba, y el de sus anécdotas e historias, pues ambos resultan el mejor antídoto contra la muerte y la tristeza. Como la literatura que colma estas páginas, sutiles y espléndidas, conmovedoras y sabias, que no cruzan jamás la delgada línea roja de la sensiblería.

2. El aniversario

Andrea Bajani

Anagrama

¡Andrea Bajani. Foto: Adolfo Frediani

Galardonada con el premio Strega de este año, El aniversario es una novela intimista y demoledora sobre la necesidad de cortar lazos con el pasado, con nuestra familia, para empezar a vivir de verdad.

Implacable, Bajani (Roma, 1975) nos sumerge en una casa que podría ser la suya, con una madre sumisa e invisible y un padre superdominante, de los que necesitó huir hace ya diez años. Ese es el aniversario que vertebra este relato que cuestiona el amor filial o la esperanza.

3. La pregunta 7

Richard Flanagan

Libros del Asteroide

Richard Flanagan. Foto: PRH Australia

Es posible que si Richard Flanagan (Longford, Australia, 1961) no hubiera recibido en 2022 un diagnóstico equivocado de demencia temprana, este libro jamás hubiese existido.

Afortunadamente el médico erró y Flanagan escribió un relato híbrido que juega con las fronteras entre ficción y no ficción, enhebrando historias y recuerdos personales e históricos con reflexiones éticas y morales, hasta plantear al lector la séptima pregunta, naturalmente sobre el amor.

4. Vaim

Jon Fosse

Random House

Jon Fosse. Foto: Agnete Brun

Primera novela del noruego Jon Fosse (Haugesund, 1959) tras conquistar el Nobel, y primera parte también de una futura trilogía, Vaim narra las aventuras kafkianas de Jatgeir mientras navega de puerto en puerto y de taberna en taberna buscando hilo negro y agujas para coser botones.

Dotado de un desopilante sentido del humor, aborda el problema esencial de la falta de sentido de nuestras acciones hasta lograr, en palabras de Ernesto Calabuig, "un libro sabio y lleno de belleza".

5. Cuentos escogidos

George Saunders

Seix Barral

George Saunders. Foto: Chloe Aftel

George Saunders (Amarillo, Texas, 1958 ), el gran maestro mundial del relato contemporáneo, reúne aquí algunos cuentos inéditos en español, así como sus mejores piezas, de "Guerracivilandia en Ruinas" a "Pastoralia", pasando por "El día de la liberación" o el excepcional "Diez de diciembre".

Su mirada ácida y comprensiva nos retrata mejor de lo que quisiéramos, ya sea en su vertiente distópica o en sus retratos de la vida cotidiana, así que no lo duden, lean y disfrútenlo.

6. Revolución

Hugo Gonçalves

Libros del Asteroide

Gugo Gonçalves. Foto: Manuel Manso

Escribía Jordi Corominas que Hugo Gonçalves (Sintra, 1976) había logrado "un pequeño gran milagro literario al aunar compromiso civil y equilibrio narrativo" en este libro que retrata, a través de las desventuras de los tres hermanos Storm, lo ocurrido en Portugal tras el triunfo de la Revolución de los Claveles.

Lo mejor es que Gonçalves no toma partido mientras convierte a la resquebrajada familia en verdadera metáfora de un país convulso y en crisis.

7. Mi refugio y mi tormenta

Arundhati Roy

Alfaguara

Arundhati Roy. Foto: Ayank Austen Soofi

A caballo entre la memoria y la autoficción más desatada, Roy (Shillong, India, 1961) ajusta cuentas con su madre, una maestra tan ejemplar en su vida profesional como despiadada con sus hijos en lo personal, capaz de golpear a uno de ellos con una regla de madera hasta romperla por unas malas calificaciones. Liberada de su sombra (Mary Roy murió en 2022), Arundhati descubre cómo aún hoy condiciona su vida y su obra.

8. Orbital

Samantha Harvey

Anagrama

Samantha Harvey. Foto: Archivo de la autora

A golpe de nostalgia y sensibilidad, Samantha Harvey (Kent, Inglaterra, 1975) ha creado una novela bellísima. Ambientada en una estación espacial a 400 kilómetros de la Tierra, Orbital sigue un día en la vida de seis astronautas internacionales.

No hay conflictos espantosos ni son atacados por extraterrestres ni falla la tecnología. Solo flotan juntos mientras añoran todo lo que les hace humanos y comparten algunos instantes de felicidad.

9. El señor Fox

Joyce Carol Oates

Alfaguara

Joyce Carol Oates. Foto: Dustin Cohen

Acostumbrada a bucear en los últimos tiempos en los aspectos más siniestros de la realidad, Joyce Carol Oates (Nueva York, 1938) dedica su último libro no solo a denunciar la pederastia, sino también, y sobre todo, a los cómplices ciegos y mudos que protegen y defienden a un abusador de niñas, el profesor Fox. Implacable justiciera, Oates destruye coartadas biempensantes en un libro colosal.

10. Los conocedores

Mircea Cartarescu

Impedimenta

Mircea Cartarescu. Foto: Sara Fernández

Explicaba en estas mismas páginas Cartarescu (Bucarest, 1956) que escribió este libro porque su editor le propuso acercar su obra a sus potenciales lectores. El resultado es un libro deslumbrante de tres relatos, uno por cada volumen de la trilogía Cegador, que funcionan como ventanas al universo secreto, bienhumorado y fascinante del narrador rumano.