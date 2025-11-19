El algoritmo de Homero: poesía en tiempos de IA, en el taller de poesía #LdeLírica

Hay quien cree que el poeta griego más famoso de la historia era un improvisador analfabeto. Otros afirman que no existió como individuo, sino como memoria colectiva. Sea como sea, el padre de la narrativa occidental estaría hoy fascinado con la épica con la que nos referimos a la inteligencia artificial.

Gonzalo Escarpa, poeta, gestor cultural y techie, dedica dos sesiones de los talleres de #LdeLírica a recorrer el camino que va de la formación de la tradición poética a los poemas generados por ordenador.

¿Es o no es la IA capaz de crear por sí misma? ¿Sabe contar sílabas o se sigue perdiendo a la hora de componer un soneto con estrambote? ¿Podemos hablar ya de un Homero transhumanista y poshumano?

Escarpa revisará los fundamentos de la imaginación humana, cuestionará la dupla natural/artificial y realizará ejercicios a tiempo real con diferentes herramientas digitales.

Será este viernes, 21 de noviembre a las 19:30 h. en la sala de Callao de Ámbito Cultural.

La asistencia será presencial hasta completar el aforo. También se pueden seguir las sesiones en streaming, a través del canal de YouTube de Ámbito Cultural.