Los libros más esperados de noviembre: biografías imprescindibles, Argentina y una polémica incómoda

Un detalle de la cubierta del libro 'Qué quedará de nosotros' (Alfaguara), de Eduardo Sacheri

El mes de noviembre suele ser la última oportunidad para que lleguen a las librerías los mejores libros del año, salvo algún rezagado que verá la luz en diciembre.

Entre las recomendaciones de El Cultural, destacan grandes biografías (algunas sobre personajes imprescindibles y otras, en primera persona) y nombres como Martín Caparrós o Eduardo Sacheri, que se ocupan de su país natal, Argentina, desde enfoques muy distintos.

Además, habrá que estar atentos a las nuevas novelas de Luis Mateo Díez (Premio Cervantes) y de Ana Merino. Y no podemos perdernos la última obra de la siempre lúcida historiadora Mary Beard, que en esta ocasión dedica su libro al Partenón.

El vigía de las esquinas Luis Mateo Díez

Galaxia Gutenberg. 5 de noviembre

En una de las Ciudades de Sombra que Luis Mateo Díez ha convertido en escenario de sus últimas novelas, un periodista radiofónico, Ciro Caviero, se ve enredado en una trama de corruptelas, asesinatos y secuestros que reflejan el ínfimo orden moral de una ciudad frágil e imprevisible.

Caviero, melancólico y taimado pero muy lúcido, retrata casi a su pesar el declive de valores políticos y éticos de una ciudad de inevitable decadencia.

Libro de mis vidas Margaret Atwood

Salamandra. 6 de noviembre

Eterna candidata al premio Nobel, la autora de El cuento de la criada abandona la novela para ofrecernos una suerte de memorias en la que no faltan suculentos apuntes sobre la escritura y las relaciones entre realidad y ficción.

Así, desfilan por estas páginas confidencias y aventuras, así como retratos tiznados de ironía y lucidez de poetas, íntimos amigos, bohemios y seres casi sobrenaturales que parecen nacidos de sus mejores relatos.

Antonio Maura, el estadista en su laberinto María Jesús González

Taurus. 6 de noviembre

Presidente del Consejo de Ministros en cinco ocasiones durante el reinado de Alfonso XIII, pocos políticos resultan tan fascinantes como Antonio Maura, líder del partido Conservador, académico y gran reformador.

Pertrechada de una sólida bibliografía y fuentes inéditas, María Jesús González ilumina ahora la vida, el pensamiento y la acción política y gubernamental de una figura repleta de contradicciones, esencial para entender la España del primer tercio del siglo XX.

Postguerra. Una historia de Europa desde 1945 Tony Judt

Taurus. 6 de noviembre

Publicada por vez primera en 2009, Taurus recupera al fin la obra maestra de ese excepcional historiador que fue el británico Tony Judt.

Bastante más que un manual sobre la reconstrucción de Europa tras la devastadora Segunda Guerra Mundial, Antonio Muñoz Molina decía de este libro que era "también un ejercicio arrollador de facultades narrativas" que deslumbra en cada capítulo por su hondura, sabiduría y rigor.

Qué quedará de nosotros Eduardo Sacheri

Alfaguara. 6 de noviembre

A vueltas con la convulsa historia de Argentina, el autor de la novela que inspiró El secreto de sus ojos, impresionante película que se alzó con un Oscar, pone el foco esta vez en la Guerra de las Malvinas, episodio traumático para su país.

La novela sigue a tres soldados reservistas que interrumpen su juventud para darse de bruces con la violencia más incomprensible. Aunque muy distintos entre sí, tienen por delante el mismo desafío, salvar su vida, y por el camino se irán encontrando con los grandes valores de la humanidad: la nobleza, el egoísmo, la valentía, la estupidez...

BUE Martín Caparrós

Random House. 6 de noviembre

Sin alejarnos de Argentina, otro de los acreditados para reconstruir su historia es Martín Caparrós. El escritor y novelista circunscribe esta vez su novela a Buenos Aires, la capital, y le extrae todo el jugo a partir de distintas tramas aparentemente autónomas.

BUE es una novela coral y llena de voces en la que la ciudad se convierte en protagonista a través de sus calles, sus barrios y los diálogos de sus personajes. A la manera de Eduardo Mendoza con Barcelona o Carlos Fuentes con México D. F., Caparrós ha construido la gran obra literaria sobre la ciudad que lo vio nacer.

Pan de ángeles Patti Smith

Lumen. 6 de noviembre

Este libro de memorias de Patti Smith comprende desde su primer recuerdo hasta sus pensamientos más candentes. La belleza, la música, la poesía y el amor son las cuatro coordenadas que rigen la vida de la compositora, una de las más heterodoxas de nuestro tiempo.

Su infancia fue severa –desahucios, enfermedades...–, pero descubrió los libros y la música gracias a dos figuras trascendentales: Arthur Rimbaud y Bob Dylan. Al segundo lo conoció personalmente, como se sabe, y a su lado construyó los cimientos de su carrera artística. Un libro imprescindible para comprender a la artista que consagró su vida a la libertad artística.

El Partenón Mary Beard

Crítica. 12 de noviembre

Pocas experiencias tan instructivas y gratas como recorrer la historia del Partenón de la mano de una historiadora sabia y amena como Mary Beard.

Nada escapa a su análisis: ni la controvertida historia del edificio, su significado civil y religioso, los sucesos que lo pusieron en riesgo o la codicia de los viajeros europeos que se llevaron a martillazos inmensos trozos de los frisos y columnas, mientras los lugareños preferían destrozarlos para hacer cemento para casas nuevas. Apasionante.

Esto no existe. Una mirada crítica a la ley contra la violencia de género Juan Soto Ivars

Debate. 13 de noviembre

Soto Ivars se mueve como pez en el agua cuando se trata de abordar asuntos polémicos. En esta ocasión se lanza nada menos que a la ley de violencia de género, que según su criterio habría que revisar dos décadas después de su aprobación.

Este ensayo pretende levantar las tapaderas de un fenómeno altamente controvertido: las mujeres que se sirven de esta ley como arma arrojadiza contra los hombres. Soto Ivars lamenta que siempre se tache de "negacionista" a quien menciona las denuncias falsas y ha venido a agitar el avispero.

Ana Merino El camino que no elegimos Ana Merino

Destino. 19 de noviembre

Una mujer de cincuenta años queda desvalida cuando su marido decide acabar por sorpresa con un matrimonio de veinte años. Sobre este punto de partida arma su nueva novela la escritora Ana Merino.

La amiga de la protagonista, además, también está sumida en un laberinto emocional debido a su relación con un excombatiente convertido en policía. A su vez, otra mujer ha dejado atrás su país y a su pareja. Merino explora las consecuencias de lo inesperado, pero también las veleidades del deseo en la edad adulta.