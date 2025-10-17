Concluye el Congreso de la Lengua en Arequipa: sin reconciliación entre la RAE y el Cervantes y sin nueva sede

El secretario general del X Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) y director académico del Instituto Cervantes, Álvaro García Santa-Cecilia, en el acto de clausura del Congreso este viernes, en el Teatro Municipal de Arequipa (Perú). Foto: José Sotomayor

El X Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) ha concluido este viernes en Arequipa (Perú) sin la presencia del director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y del de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado, en la gala de clausura, celebrada en el Teatro Municipal. Esta edición, la décima, será siempre recordada por el enfrentamiento mantenido entre ambos.

El Congreso, además, ha concluido sin el anuncio de la próxima sede, como solía ser habitual en anteriores ediciones. Durante el acto de clausura, el secretario general del X CILE y director académico del Instituto Cervantes, Álvaro García Santa-Cecilia, hizo balance de los logros de esta edición, dedicada al nobel peruano Mario Vargas Llosa. El programa académico, por su parte, se ha ocupado del mestizaje, el lenguaje claro y la inteligencia artificial como principales desafíos de nuestra lengua.

García Santa-Cecilia apeló a "la defensa irrenunciable de los derechos y libertades del español" frente a la erosión de los principios democráticos en el mundo. "En este mundo en fuga, en el que vivimos desde hace ya unos cuantos años, parece claro que están erosionándose a gran velocidad, incluso en las democracias más avanzadas, valores y principios democráticos en los que hemos fundamentado nuestra convivencia durante décadas", advirtió.

El secretario general de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), Francisco Javier Pérez, apeló a la concordia como "el único camino" y la lengua como el instrumento "más poderoso para alcanzar el entendimiento".

Pérez mencionó entre los logros del Congreso, que inauguró el rey Felipe VI, la celebración de la diversidad y el panhispanismo. "Quiero quedarme con las alegrías, pues de tristezas está lleno el mundo", apuntó.

Los datos "dan la medida de lo que podemos considerar un éxito más en la andadura de los CILE", afirmó el secretario general. "En este caso, gracias en gran parte a la excelente acogida del país anfitrión, Perú, y en particular de la ciudad de Arequipa, en la que se han desarrollado las actividades", concluyó.

En el acto, además, han intervenido el presidente de la Academia Peruana de la Lengua, Eduardo F. Hopkins, y el alcalde de Arequipa, Víctor Hugo Rivera Chávez.

Arequipa ha acogido a un total de 270 ponentes, 500 personas inscritas que han asistido como público de forma presencial, un centenar de autoridades, un centenar de invitados especiales, más de 200 periodistas acreditados y una media de 62.000 visualizaciones.

En total, se han celebrado 9 sesiones plenarias, 6 mesas de diálogo y 44 paneles paralelos. En el programa cultural han participado más de 220 intelectuales, artistas y periodistas en un total de 46 actividades.

En cuanto al impacto económico en la ciudad, este encuentro ha reunido a más de un millar de visitantes, lo que ha repercutido en más de 1.500 noches de hotel contratadas, 5.400 cubiertos de restaurante y 600 pasajes aéreos.