El largo camino a la cumbre de Juan del Val: de albañil a tertuliano estrella y escritor laureado con el Planeta

El Grupo Planeta ha vuelto a apostar por alguien de la casa (Atresmedia) para conceder su codiciado galardón del millón de euros, el Premio Planeta. Pasó hace dos años con Sonsoles Ónega y en esta ocasión el afortunado ha sido Juan del Val, periodista, escritor y tertuliano estrella del prime time y consumado polemista en la mesa de opinión de El Hormiguero.

Del Val ha ganado el premio con su séptimo libro, Vera. Una historia de amor, que nos sitúa en el centro de la alta sociedad sevillana para narrarnos el divorcio de su protagonista, casada con un marqués, y su romance con un hombre mucho más humilde y también más joven.

Lleva casado desde el año 2000 con la periodista y presentadora de radio y televisión Nuria Roca, que empezó siendo la famosa de la relación. Juntos tienen tres hijos y ambos han colaborado profesionalmente en radio y escribiendo libros a cuatro manos, y ahora comparte también mesa en la tertulia del programa de Pablo Motos, formando una de las parejas mediáticas más visibles del entretenimiento español.

La de Juan del Val es la historia del ascenso de un hombre hecho a sí mismo, como suele decirse. Comenzó siendo albañil, como él mismo ha recordado al recoger el Premio Planeta. "Mi vida estaba destinada al fracaso, expulsado del sistema por años en los que todo era polvo, era hormigón, eran obras".

Una vez que dio el salto al mundo de la comunicación, Juan del Val se dedicó a la prensa y la radio y ha trabajado en RNE, TVE, Canal 9, Onda Cero, Melodía FM, Antena 3 y Telecinco, combinando guion, producción y presentación, además de su rol como colaborador de El Hormiguero, donde ha forjado su perfil de opinador directo y sin concesiones. También ha aparecido en La Roca (el programa de La Sexta que presenta su esposa) y El Desafío (Antena 3), concurso en el que forma parte del jurado.

Juan del Val (d), ganador del Premio Planeta, y la finalista, Ángela Banzas (c), junto a la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz (i), durante la gala celebrada este miércoles en Barcelona. Foto: EFE/Quique García

Polemista en 'prime time'

En televisión, Del Val traslada ese tono satírico de sus novelas al comentario cultural y de actualidad, buscando deliberadamente el roce con lo políticamente correcto.

Aunque se le atribuyen posturas conservadoras por su discurso mediático, ha recordado su breve militancia juvenil en las Juventudes Comunistas y un pasado de voto a IU y PSOE. Hoy en cambio mantiene un distancia crítica con el sanchismo y con la izquierda abertzale, así como con la exministra de Igualdad, Irene Montero, a la que acusó de "convertir el feminismo en un movimiento antipático" con motivo del 8M.

Todo ello alimenta la lectura ambivalente del perfil público de Juan del Val. Ese vaivén ideológico declarado forma parte de su narrativa de inconformismo y franqueza televisiva.

Muy crítico con el Gobierno de Pedro Sánchez, esta noche ha recibido el galardón precisamente de manos de su vicepresidenta Yolanda Díaz.

Entre sus comentarios polémicos más ligeros (de hecho tuvo una sección de El Hormiguero llamada 'El polémico') también hay dardos para la gente que dice que le ha cambiado la vida un viaje a la India o un libro de autoayuda, quienes acuden a cantar a karaokes, los moteros y quienes practican bádminton.

Sátira y romance

Como narrador, su narrativa combina sátira de las élites urbanas, relaciones sentimentales y radiografías de clase media, con personajes ambivalentes y diálogos punzantes.

Junto a Nuria Roca publicó los libros Para Ana (de tu muerto) (2011) y Lo inevitable del amor (2012).

En solitario publicó primero Parece mentira (2017), de tono confesional y mirada costumbrista. Después vino Candela (2019), una novela con protagonista femenina y retrato de barrio madrileño, con la que obtuvo el Premio Primavera, de la editorial Espasa, también del Grupo Planeta).

Delparaíso (2021), mosaico coral en una urbanización de lujo, fue un fenómeno editorial que estuvo muchas semanas entre los libros más vendidos de España.

Su cuarta novela en solitario, Bocabesada (2023), es una sátira del ecosistema audiovisual con ecos de autoficción y también fue un éxito editorial.

Por la literatura popular

La mezcla de confesión generacional y crítica de costumbres ha impulsado su reconocimiento entre lectores habituales de ficción comercial española reciente.

Precisamente, en su discurso de aceptación del premio, Del Val ha defendido una vez más la literatura popular y comercial, como ya hiciera en una entrevista en El Cultural con motivo de la publicación de Bocabesada.

"Yo lo que quiero es que me lea la gente, y cuanta más gente mejor. En ese sentido quiero agradecer al Grupo Planeta porque convierte la literatura en un acontecimiento popular", ha afirmado.

"Se escribe para la gente, no para una supuesta élite intelectual", ha insistido Del Val. "Considerar que comercial y calidad son conceptos opuestos, siempre distintos, es faltarle el respeto a la gente. De la gente vivimos todos los que estamos aquí. Deberíamos escribir para la gente".