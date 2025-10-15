¿Escribirá la IA el próximo 'bestseller'? Debate sobre los desafíos de la tecnología en el ámbito literario

Ámbito Cultural estrena nuevo ciclo de debate, “El presente artificial”, en el que la periodista y ensayista Marta Peirano nos invita a reflexionar sobre cómo la IA transforma nuestra forma de escribir, leer y pensar el mundo.

En esta primera sesión bajo el título “¿Escribirá una IA el próximo bestseller?”, Peirano dialogará con el escritor Lorenzo Silva, la autora y artista Alicia Kopf, y el editor Jesús Badenes sobre los desafíos, posibilidades y dilemas que plantea la inteligencia artificial en el ámbito literario.

Los algoritmos ya pueden redactar novelas enteras, incluso imitando el estilo de los mejores escritores, pero ¿puede la IA emocionarnos, conseguir que sintamos que ese libro está escrito para nosotros como sucede con las grandes obras de la literatura?

A todo esto tratará de dar respuesta este encuentro para pensar el presente desde la palabra, la tecnología y la imaginación.

El debate se celebrará el lunes 20 de octubre a las 20:00 h. en la sede de Ámbito Cultural del Corte Inglés de Callao. La asistencia será presencial hasta completar aforo y se puede seguir en streaming a través de las redes sociales de Ámbito Cultural y en su canal de YouTube.

Marta Peirano es escritora y periodista especializada en tecnología y poder. Ha publicado ensayos de gran impacto como El enemigo conoce el sistema (2019), donde analiza el poder de las grandes plataformas tecnológicas y Contra el futuro (2022), donde explora la crisis climática y el papel de la tecnología en su gestión. Es columnista de El País y RNE.

Lorenzo Silva es uno de nuestros escritores más vendidos y 'padre' de una de las parejas de guardias civiles más populares de nuestra literatura, Bevilacqua y Chamorro, que acumula ya más de 2.500.000 lectores.

Al margen de la serie, Silva fue finalista del Premio Nadal 1997 con La flaqueza del bolchevique y Premio Primavera 2004 con Carta blanca, que consolidó su versatilidad narrativa más allá de la novela negra. Su última novela ha sido Las fuerzas contrarias (Destino, 2025).

Alicia Kopf, alter ego de Imma Ávalos, es una escritora y artista visual catalana. Su primera novela, Hermano de hielo (2016), recibió premios como el Documenta, el Llibreter y el Ojo Crítico y se ha traducido a diez idiomas.

Además de su narrativa, desarrolla un proyecto de investigación de escritura expandida, donde el texto se despliega en formatos híbridos entre literatura, arte y performance, explorando nuevas formas de relato contemporáneo.

Jesús Badenes es desde mediados de los 2000 director general de la división editorial del grupo Planeta y uno de los máximos responsables de su estrategia editorial en España y Latinoamérica. Durante este periodo, Planeta ha consolidado su liderazgo en el mercado español, tanto en el libro como en el e-book.

Badenes es también miembro del Consejo Asesor de la Feria del Libro de Frankfurt desde su creación y participa en Ferias y Congresos del Libro.