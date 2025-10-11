La guerra entre 'boomers' y 'millennials' se cuela en los libros: de la precariedad a la crisis de la vivienda

Varias personas durante una manifestación por la vivienda, desde Atocha, a 5 de abril de 2025, en Madrid (España). Foto: Mateo Lanzuela / Europa Press

Cuando seas padre, comerás huevos. Eso dice el refrán, nacido en tiempos de posguerra donde este preciado alimento se reservaba a aquel que trabajaba duro para sostener el hogar.

Hoy esa promesa sería distinta: cuando seas padre, comerás huevos... si es que quedan, si es que puedes permitírtelos.

Los jóvenes que nacieron en los años 80 tienen, al llegar a la edad adulta, la mitad de patrimonio (casas, ahorros, bienes) que sus padres, que nacieron en los años 60.

Así lo refleja el informe Brecha generacional: Cómo el sistema de pensiones y el modelo fiscal penalizan a los jóvenes españoles del Instituto Juan de Mariana, que recoge datos de la Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España de 2024.

En los últimos veinte años, los jóvenes de menos de 35 años han perdido casi toda su capacidad de acumular riqueza: pasaron de tener el 7,5% del patrimonio en 2002 a solo el 2% en 2022. Mientras tanto, los mayores de 75 años han incrementado su riqueza, pasando del 8% a más del 20% del total.



Esta brecha, apunta el estudio, se debe sobre todo a que los jóvenes lo tienen cada vez más difícil para comprar vivienda, ahorrar y encontrar empleos estables, mientras que los mayores se benefician de pensiones cada vez más altas y la revalorización de sus propiedades.

Datos que alimentan una creciente confrontación intergeneracional basada en la creencia de que los jóvenes van a vivir peor a lo largo de sus vidas que sus padres. Al menos así lo considera un 58% de la ciudadanía, según la encuesta Desigualdades y tendencias sociales del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de 2024.

Este pulso entre la generación boomer (1946-1964) y la millennial (1981-1996) no se limita a las encuestas, sino que ha encontrado hueco en las librerías.

Solo en los últimos cinco años, tres autoras millennials han publicado ensayos que explican cómo el relato de progreso que acompañó a sus padres es hoy una quimera para su generación.

Comenzó Ana Iris Simón (Ciudad Real, 1991) con su sencillo pero afilado: "Me da envidia la vida que tenían mis padres a mi edad", en el prólogo de Feria (Círculo de Tiza, 2020).

El libro, que cumple un lustro este octubre, rememora la historia familiar de Iris Simón en la llanura manchega, evocando el pasado humilde de sus padres, pero más estable y comunitario que el presente.

Convertido en un polémico fenómeno editorial, Feria también se puede leer como un manifiesto generacional que nace desde el desencanto con la promesa de un futuro mejor.

"Mi intención nunca ha sido criticar la brecha entre mi generación y la de mis padres o abuelos sino el sistema capitalista y la pérdida de poder adquisitivo de unos —nosotros— respecto a otros —ellos— ”, aseguró la autora a El Cultural.

La precariedad laboral y el imposible acceso a la vivienda también vertebran el ensayo Vivir peor que nuestros padres (Anagrama, 2023), de Azahara Palomeque (1986).

Otro retrato de la generación "más estéril y mejor preparada de la historia", apunta la autora, "coleccionista primero de expectativas y luego de frustraciones, que habita viviendas prestadas o se desuella la carne en alquileres abusivos, eternamente infantilizada aunque ya peinemos canas".

El último en sumarse al malestar millennial, desencadenado con la crisis de 2008 y fraguado en las manifestaciones del 15M, ha sido La vida cañón: La historia de España a través de los boomers (Temas de hoy, 2025), de Analía Plaza (Madrid, 1989).

Inspirándose en el himno indie homónimo de Alcalá Norte, la periodista desgrana cómo la generación boomer disfruta ahora de una "vida cañón", con altas pensiones y segundas residencias en propiedad, mientras los millennials no llegan a pagar ni el alquiler.

Portada de 'La vida cañón, la historia a través de los boomers' (Temas de Hoy).

En el ensayo, la periodista viaja por España, desde los pueblos mineros de Asturias y los barrios obreros de Barcelona, hasta las zonas residenciales de Madrid y el paraíso jubilado de Benidorm, para intentar descifrar a Búmer Búmerez y Charo Chárez, arquetipos que condensan la mentalidad y los privilegios de quienes hoy superan los 60 años.

Como apunta la autora, los boomers son objeto de estudio en todo Occidente. Si en Estados Unidos se les considera "una panda de egoístas sociópatas que han disfrutado de años económicamente florecientes y se irán dejando un mundo en llamas", en España hasta ahora se definían como aquellos que "se pasaron la juventud corriendo detrás de los grises".

"Hay algo en esa consigna que atraviesa de forma transversal a toda la generación, la idea de que ellos lo han peleado y que tú te ahogas en un vaso de agua. Cada vez más reconocen que el acceso a la vivienda es un problemón para los jóvenes (y no tan jóvenes) y que en sus tiempos las cosas eran de otra forma, pero es habitual el discurso de que tenemos que pelear y esforzarnos más, de que no se puede pretender que el trabajo, el piso y los años cotizados para la pensión caigan del cielo", escribe Plaza.

Tras entrevistar a una treintena de boomers, de diferentes perfiles ideológicos y socioeconómicos, la autora llega a la conclusión de que lo que todos tienen en común es la vivienda en propiedad. Algo que refuerza la teoría de que más que una guerra generacional es de clase.

España es uno de los países europeos con mayor porcentaje de propietarios de su vivienda, un 75% de la población, según los datos de Eurostat de 2023. Los mayores de 65 son los más propietarios de España, más del 83% tienen casa propia, mientras que hoy "cuanto más joven es un español, más posibilidades tiene de haber ido a la universidad y menos de poseer una vivienda en propiedad", apunta la periodista.

El cambio en la educación también ha influido en el futuro de las generaciones más jóvenes. Mientras muchos boomers nunca pudieron pensar en cumplir sus sueños laborales, los millennials y zetas sienten la presión de trabajar "de lo suyo", aunque sea en condiciones precarias, para al menos justificar los años invertidos en su formación.

"Los boomers, en la búsqueda de su ascenso social, inculcaron a sus hijos los valores del trabajo y el esfuerzo a través de la educación. La idea de que si te esfuerzas llegarás lejos sigue presente, aun cuando lo que realmente les diferenciará del resto será el valor del piso que les dejen en herencia". Tener hoy un piso es un negocio, una inversión. Supone tener la docena entera de huevos.

La vida cañón no es el único libro reciente que recoge los estragos de la crisis de la vivienda, la mayor preocupación de los españoles según el CIS de junio de 2025.

Ensayos como La vivienda social y asequible (Asimétricas, 2025), de Joan Clos, que reclama políticas públicas valientes y más inversión para hacer efectiva la vivienda digna; El problema de la vivienda (Arpa, 2025), de Javier Burón, que denuncia la expulsión de vecinos de las ciudades por la especulación turística; o El secuestro de la vivienda (Península, 2025), de Jaime Palomera, donde se señala el control del mercado por grandes propietarios, también abordan el reto habitacional desde otras perspectivas.

La ficción también se ha hecho eco, con novelas como Todo empieza en septiembre (Planeta, 2023), del escritor y periodista Daniel Bernabé, un thriller generacional y político sobre la precariedad y la dificultad de asentarse en la vida adulta tras la crisis de 2008, o El descontento (Temas de hoy, 2023), de Beatriz Serrano, una peripecia hilarante y mordaz sobre el mundo laboral que hoy acoge a los millennials, traducido ya a más de diez idiomas.

Serrano, que quedó finalista del Premio Planeta 2024 con su segunda novela, Fuego en la garganta,sobre una adolescente en la Valencia de los 90, resumía el desengaño millennial en una entrevista con El Cultural: "Es muy fuerte que con los 200.000€ del premio no alcance para comprarte una casa".