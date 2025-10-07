El argentino Hugo Mujica gana el Premio Loewe de Poesía 2025

El poeta argentino Hugo Mujica (Buenos Aires, 1942) ha sido reconocido con el Premio Loewe de Poesía en su 38.ª edición por su obra Las hojas, la brisa, y la luz danza las sombras. El galardón, uno de los más prestigiosos de la literatura en español, está dotado con 30.000 euros. Leonor Pataki (Oaxaca de Juárez, México, 1995) se ha alzado con el Premio a la Creación Joven, dotado con 12.000 euros, por el libro Una madeja de estambre.

El jurado, formado por Víctor García de la Concha (presidente), Gioconda Belli, Antonio Colinas, Aurora Egido, Raquel Lanseros, María Negroni, Juan Antonio González Iglesias, Carmen Riera, Jaime Siles, Luis Antonio de Villena y Javier Velaza, ganador de la anterior convocatoria, ha destacado el libro de Mujica como "una obra filosófica y meditativa, alejada de lo banal y de lo ornamental, que descansa sobre la coherencia de la atención plena y de la sabiduría".

Lanseros, encargada de glosar el poemario ganador en el acto donde se ha anunciado el fallo, celebrado en la madrileña Casa Loewe, ha celebrado las 50 composiciones breves que conforman el poemario. "Tenues e ingrávidas", todas ellas están determinadas por la intuición poética del autor, con una trayectoria de más de cuatro décadas.

Las hojas, la brisa, y la luz danza las sombras "arraiga en la tradición de la escritura del pensamiento especulativo", ha añadido Lanseros, que ha resaltado la pureza formal del conjunto. Entre algunos de los versos que la poeta ha leído en el acto, resulta significativo el que reza: "El temblor de la vida, la ternura de lo frágil".

Esta edición ha contado con "una participación excepcional", según aseguran desde la organización, pues se han superado las 3.150 inscripciones provenientes de 45 países diferentes. Un 23% de los participantes eran menores de 33 años. De todos ellos, que competían en la categoría de Creación Jóven, ha resultado ganadora la mexicana Pataki, "una voz que casi seguro será ratificada", según ha anunciado en el acto el poeta Jaime Siles.

Una madeja de estambre toma como símbolo un gato doméstico, que "se impone por la profundidad de su serena reflexión". En su cuerpo, "hecho para el sigilo", Pataki encuentra "la metáfora de todas las cosas que no deben nunca tocarse". Los poemas, además, cuentan con "finales verdaderamente brillantes", asegura Siles.

La joven poeta mexicana, desconocida en España, es artista plástica, poeta, productora audiovisual y coordinadora de proyectos culturales. Combina en su trabajo la palabra poética con la experimentación visual y sonora. Su obra explora temas relacionados con el cuerpo, la memoria y la identidad femenina.

Mujica es poeta, ensayista, narrador y sacerdote. Escritor veterano, está considerado el poeta del silencio. Después de vivir la cultura y la contracultura en Nueva York, donde fue artista plástico, estuvo siete años practicando la meditación sin pronunciar palabra en el monasterio trapense de Getsemaní.

Mujica es autor de numerosos libros de poesía como Brasa blanca, Para albergar una ausencia o Cuando todo calla (Premio Casa de América en 2013). Su poesía completa está encerrada en Del crear y lo creado. Estudioso de la obra de Heidegger, ha publicado varios ensayos sobre el filósofo alemán, La palabra inicial y Señas hacia lo abierto.

La entrega del premio y el lanzamiento de los libros, que se publicarán como siempre en la editorial Visor, tendrá lugar en el mes de marzo de 2026. Esta misma tarde se celebrará, a partir de las 19 horas en la Casa de México, una lectura de poemas a cargo de Javier Velaza y Jaime Siles, ambos ganadores del Loewe.