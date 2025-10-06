Muere inesperadamente la autora británica Jilly Cooper, 'reina' de los romances de clase alta, a los 88 años

La escritora británica Jilly Cooper posa después de recibir su medalla de Comandante del Imperio Británico (CBE) durante una ceremonia de investidura en el Palacio de Buckingham, Londres, Gran Bretaña, el 20 de marzo de 2018. Foto: John Stillwell / REUTERS

La escritora británica Jilly Cooper, célebre por sus novelas de tono romántico y satírico ambientadas en la alta sociedad inglesa, falleció este domingo a los 88 años tras una caída en su residencia de Gloucestershire (suroeste de Inglaterra), según confirmó este lunes su familia en un comunicado.

"Mamá fue la luz brillante en todas nuestras vidas. Su amor por toda su familia y amigos no tenía límites. Su muerte inesperada ha sido un shock total", se lee en la declaración, firmada por sus hijos, Felix y Emily.

Autora de la exitosa serie Crónicas de Rutshire, en la que se integran once entregas, Cooper se convirtió en una de las voces más reconocidas de la literatura popular británica desde los años 80.

Algunos títulos como Riders, Rivals y Polo vendieron millones de ejemplares en todo el mundo y se adaptaron para televisión. Tanto la trama como los escenarios están inspirados en su propia vida.

La plataforma Disney+ adaptó en 2024 la novela Rivals en una serie dramática de ocho episodios, una historia que se desarrolla en el competitivo mundo de la televisión británica de los años 80 y combina romance, escándalo y sátira social.



La escritora participó como productora ejecutiva del proyecto, lo que permitió conseguir una adaptación fiel al espíritu de la obra original, que fue modernizada visual y narrativamente para atraer a nuevas audiencias. Fue un éxito desde su lanzamiento.



Su agente, Felicity Blunt, manifestó en un comunicado difundido por la BBC que Cooper "será recordada por Crónicas de Rutshire, y por su apuesto y desastroso héroe Rupert Campbell-Black", el protagonista de la saga.



"Uno no esperaría que los romances catalogados como éxitos de ventas hubieran resistido con tanto énfasis el paso del tiempo, pero Jilly escribió con agudeza y perspicacia sobre todos los temas: clase, sexo, matrimonio, rivalidad, dolor y fertilidad", añadió Blunt.

Comenzó su andadura profesional como reportera de la prensa británica, aunque tuvo que alternar su trabajo en el periodismo con otras labores: ejecutiva de cuentas, lectora de editorial y recepcionista.

Su primer libro, Cómo permanecer casado (1969), surgió a partir de una columna para prensa. Muchos de sus textos periodísticos fueron recopilados en un solo volumen, Jolly Super, en 1971. Cooper publicó su primera obra de ficción romántica, Emily, en 1975.

Recibió en 2018 la medalla de Comandante del Imperio Británico (CBE) y en 2024 fue nombrada Dama del Imperio Británico (DBE) en 2024.

Viuda desde 2013 del editor Leo Cooper, con quien compartió más de cinco décadas de matrimonio, la escritora vivía en la acomodada área de los Cotswolds (suroeste y centro de Inglaterra), en una extensa residencia con enormes jardines en los que disfrutó de la compañía de perros y otros animales.