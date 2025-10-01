Gran Final de la VII edición del Premio Nacional de Poesía Viva #LdeLírica

Por fin llega la Gran Final del VII Premio Nacional de Poesía Viva #LdeLírica. Aunque estaba programada para el 4 de octubre, finalmente será el domingo 5 cuando se despliegue el gran ring poético en la sala de Ámbito Cultural del Corte Inglés de Callao.

Siete jurados, siete finalistas y una última actuación que llevará al ganador/a a celebrar su poesía en el Gran Recital en el Museo Thyssen-Bornemisza el viernes 10 de octubre junto al reconocido poeta coreano Ko Un, permanente candidato al Premio Nobel, los actores Ginés García Millán y Silvia de Pé, y la cantautora Guada.

Los embajadores poéticos de cada una de las zonas que tendrán que deliberar y defender a sus representantes son: Poetry Slam Gijón con el poeta Ángel Lorenzo Cuesta; Pipas de Coco, con Andrés González, "Andrelo"; Pueblos en Arte, con Ana Bettschen; Selecta Escuela de Escritura, con Kike Parra y Bárbara Blasco; Asociación Alcultura, con Stewart Mundini; Fuentetaja Talleres de Escritura, con Antonio Rómar; y Ceropoéticas, con Noé Brito y Laura Valverde.

Además de los finalistas, en este gran encuentro presentado por Gonzalo Escarpa, se podrán disfrutar de las actuaciones de la poeta y rapera Celia Bsoul y “Proyecto Poematón”.

La calidad de las propuestas, la diversidad de estilos y la fuerza de las voces de los concursantes hacen de esta edición una de las más apasionantes hasta la fecha.

Será el domingo 5 de octubre a las 12:00 h. La asistencia será presencial hasta completar aforo y se puede seguir en streaming en las redes sociales de Ámbito Cultural y en su canal de YouTube.