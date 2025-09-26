William González Guevara gana el premio ESPASAesPOESIA con 'Cara de crimen'

La obra Cara de crimen, de William González Guevara (Nicaragua, 2000), ha obtenido el premio ESPASAesPOESÍA en su octava edición.

El jurado, compuesto por Luis Alberto de Cuenca, Ana Porto, David Galán «Redry», Alejandro Palomas y Viviana Paletta, en representación de la editorial, ha fallado por unanimidad, en un almuerzo celebrado en Madrid el 25 de septiembre, que la obra ganadora de este año sea Cara de crimen.

"En la estela de los grandes maestros nicaragüenses del pasado, el poeta y filólogo William González Guevara ha escrito, a pesar de su juventud, un libro estilísticamente maduro y formalmente notable, que dibuja un canto de denuncia, testimonio fidedigno de la violencia en Centroamérica", ha destacado el jurado.

"En Cara de crimen describe la desgarradora realidad de la migración en un momento como el presente, con elementos épicos y líricos que contribuyen a su análisis y conocimiento", continúa la valoración del jurado.

William González Guevara es poeta, periodista cultural y filólogo hispánico. Reveló para ABC un fraude literario de falsificaciones de manuscritos de Rubén Darío en universidades norteamericanas que hizo rectificar a Harvard.

Ha publicado Los nadies (Hiperión, 2022 – XXV Premio de Poesía Joven Antonio Carvajal), Me duele respirar (Valparaíso, 2023 – IV Premio de Poesía Hispanoamericana Francisco Ruiz Udiel), Inmigrantes de segunda (Hiperión, 2023 - XXXVIII Premio de Poesía Hiperión) y Esta será mi venganza (Hiperión, 2024).

Forbes lo ha destacado entre las 30 Promesas de Centroamérica 2025 por su trabajo por defender la memoria, la migración e inclusión desde la escritura.

"Al recibir la llamada del maestro Luis Alberto de Cuenca comunicándome que había ganado, sentí una gran emoción", ha declarado el autor al conocer el fallo del jurado. "Automáticamente pensé en Centroamérica y, sobre todo, Nicaragua, pues la obra gira en torno a una violencia que contamina sus suelos desde hace siglos. Este premio se lo dedico a los centroamericanos"

Este galardón, dotado con 10.000 euros, está convocado por la Editorial Espasa con el fin de apoyar la creación literaria y contribuir a la máxima difusión de la poesía como forma de expresión artística de nuestra época.

En esta octava edición, la gran mayoría de los poemarios proceden de España y Latinoamérica, con Argentina a la cabeza.

De los 107 manuscritos presentados, en esta edición se aprecian preocupaciones por lo femenino en el amor, el desamor y el maltrato. Impera también la preocupación por la precariedad laboral o la emigración, así como la cuestión ecológica de un mundo que se desvanece.