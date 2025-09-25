Leire Bilbao, Premio Nacional de Literatura Infantil por un proyecto transmedia contra la guerra

Leire Bilbao, junto a la portada de su libro 'Klera', galardonado con el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2025

Leire Bilbao Barruetabeña ha sido galardonada con el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, correspondiente al año 2025, por su obra Klera (editorial Elkar), a propuesta del jurado reunido hoy. El premio, concedido por el Ministerio de Cultura, está dotado con 30.000 euros.

El jurado ha elegido su obra Klera por “la belleza poética con la que la autora, apoyándose en diferentes disciplinas artísticas, especialmente en la ilustración, presenta una propuesta con el compromiso implícito por la cultura, la paz y la convivencia, abordando temas tan crudos como el conflicto, la guerra y la muerte, haciendo que sean comprensibles para el público infantil”.

Asimismo, el jurado ha subrayado que Klera, “escrita con una profunda carga lírica y un mensaje poderoso, es un ejemplo y una lección de la literatura sin etiquetas, interdisciplinar, profundamente hermosa. Una pieza delicada y necesaria que enraíza con lo más profundo de la naturaleza humana”.

El libro es una de las manifestaciones del proyecto Klera, que, a partir de una idea de Jon Maya, combina el texto de Leire Bilbao con las ilustraciones de June San Sebastián, el contenido audiovisual de David Bernués, la música de Maite Larburu y las coreografías de Kukai Dantza. En el libro, este contenido adicional que también tiene versión escénica está presente a través de códigos QR.

El galardón lo concede el Ministerio de Cultura para distinguir una obra de un autor o autora española, escrita en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado y publicada en España en su primera edición durante el pasado año 2024.

El premio reconoció en su pasada edición a Mónica Rodríguez, uniéndose a una amplia lista de galardonados, entre quienes se encuentran Rafael Salmerón, Beatriz Giménez de Ory, Raimon Portell i Rifà, Juan Kruz Igerabide o Ledicia Costas, entre otros.

Leire Bilbao (Ondarroa, Vizcaya, 1978) es licenciada en Derecho Económico por la Universidad de Deusto.

En 2006 publicó su primer poemario Ezkatak, en 2011 Scanner, en 2018 el poemario bilingüe Entre escamas y en 2020 Etxeko urak.

Ha publicado numerosos libros para el público infantil como Xomorropoemak, Premio Euskadi de Literatura 2017, Bichopoemas y otras bestias, Premio Kirico 2019 y Etxeko Urak Premio Lauaxeta 2021, entre otros.

Su obra para adultos ha sido traducida a varias lenguas, forma parte de diversas antologías y algunas de sus composiciones han sido musicalizadas.

El jurado ha estado presidido por María José Gálvez Salvador, directora general del Libro, del Cómic y de la Lectura del Ministerio de Cultura; y como vicepresidenta ha actuado Almudena Hernández de la Torre Chicote, subdirectora adjunta de la Subdirección General de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas.

Como vocales han actuado José Manuel Sánchez Ron, por la Real Academia Española; Xosefa Casalderrey Fraga (Fina Casalderrey), por la Real Academia Gallega/ Real Academia Galega; Fermín Erbiti Zabalza, por la Real Academia de la Lengua Vasca/Euskaltzaindia; Dari Escandell Maestre, por el Instituto de Estudios Catalanes/Institut d'Estudis Catalans; y Àngels Gregori Parra, por la Academia Valenciana de la Lengua/Acadèmia Valenciana.

También han formado parte del jurado como vocales Cristina Vallés López (Tina Vallès), por la Organización Española para el Libro Infantil y Juvenil (OEPLI); Ángela Martínez Fernández, por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE); Emilio Andreu Jiménez, por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE); Joan Manuel Gisbert i Ponsole, por la Asociación Colegial de Escritores de España (ACE); María José Camacho Miñano, por el Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid; Asunción Maestro Pegenaute, por el Ministerio de Cultura, y Mónica Rodríguez, autora galardonada en la convocatoria anterior.