Muere Antonio Rivero Taravillo, poeta y destacado traductor, a los 62 años

El poeta Antonio Rivero Taravillo ha fallecido a los 62 años tras una larga enfermedad. El pasado 7 de febrero de 2024 reveló en su cuenta de Facebook que en el mes de octubre de 2023 le habían diagnosticado “un cáncer de pulmón grado 4 (muy avanzado)”. Poeta, ensayista, novelista, aforista y autor de libros de viajes, fue uno de los más destacados traductores al español de la poesía en lengua inglesa.

Nacido en Melilla el 10 de mayo de 1963, se trasladó a Sevilla junto a su familia cuando tenía un año. Residió en la ciudad hispalense hasta su muerte. Estudió Filología Inglesa y formó parte del Aula de Poesía y Pensamiento María Zambrano de la Universidad de Sevilla y fue director de su revista, Claros del Bosque. En 1986 recibió una beca de la University of Edinburgh para asistir a cursos de literatura inglesa y escocesa en el programa SUISS (Scottish Universities International Summer School).

Como poeta, su pasión por Irlanda y el mundo celta está en la base de su proceso creativo. Además del inglés, conoce el gaélico. Se estrenó con la plaquette Bajo otra luz en 1989. Continuaría su trayectoria con poemarios como La Llave de Plata; Farewell to Poesy, El árbol de la vida, Lejos, La lluvia, Lo que importa, El bosque sin regreso, Svarabhakti, Más tarde o Los hilos rotos, I Premio Ciudad de Lucena Lara Cantizani en 2022.

El libro Sextante (1982-1998), publicado en Polibea en 2021, contiene Las primeras catástrofes, Libro de espirales, Siempre el diluvio, Hacia el ocaso, Cuarentena y Separaciones y regresos. Reunió sus versos irlandeses, tanto publicados como inéditos, en Suite irlandesa (Fundación Lara, 2023). En noviembre del mismo año fue galardonado con el Premio de Poesía Ciudad de Alcalá 2023 por el poemario Ahora.

También se desempeñó en la novela con títulos como Los huesos olvidados (Renacimiento, 2014), en la que recreaba la visita de Octavio Paz y Elena Garro a España en 1937, Los fantasmas de Yeats (Renacimiento, 2017) o El Ausente: la novela de José Antonio Primo de Rivera (La Esfera de los Libros, 2018). 1922, publicada en Pre-Textos, fue su última novela, que data la reunión que mantuvieron W. B. Yeats, James Joyce y T. S. Eliot en la casa parisina de Ezra Pound.

Especialista en literatura irlandesa, suya es la antología Antiguos poemas irlandeses (2002). Ha traducido a los más importantes poetas en lengua inglesa: W. B. Yeats, Ezra Pound, William Shakespeare, Edgar Allan Poe, Dylan Thomas, John Keats, Walt Whitman, Harold Bloom, Herman Melville, H. G. Wells y John Milton, entre otros. Obtuvo el Premio Andaluz de Traducción Literaria Rafael Cansinos Assens en 2005 y el Premio Feria del Libro de Sevilla en 2011.

Además, ha publicado ensayos, libros de viajes y de aforismos. En 2017 recibió el II Premio de Aforismos Rafael Pérez Estrada por el libro Especulaciones ciegas. La "biografía canónica" de Luis Cernuda y la de Juan Eduardo Cirlot, Cirlot, ser y no ser de un poeta único, le valieron respectivamente los premios Comillas, concedido por la editorial Tusquets en 2008, y Antonio Domínguez Ortiz (Fundación Lara) en 2016.

Rivero Taravillo dirigió la revista Mercurio desde 2006 a 2007 y fue colaborador habitual de los suplementos La Mirada de El Correo de Andalucía, Culturas de Diario de Sevilla, El Viajero de El País y de las revistas Clarín, Letras Libres, Cuadernos Hispanoamericanos, Revista de Occidente, Sibila, Palimpsesto, Campo de Agramante y El Maquinista de la Generación. Además, participó como columnista en El Mundo (edición Sevilla).

Dirigió también la revista El Libro Andaluz de la Asociación de Editores de Andalucía y en el momento de su muerte era el máximo responsable de la revista Estación Poesía. Fue, además, director literario de Paréntesis Editorial y coordinó el módulo de Poesía del Máster en Creación Literaria de la Universidad de Sevilla.

En 1989 fue director de la librería inglesa de Sevilla y en 2000 se convirtió en el primer director de la Casa del Libro en la misma ciudad. Desde 2012 fue uno de los integrantes del blog de reseñas Estado Crítico y desde 2008 estuvo al frente del blog Fuego con nieve.