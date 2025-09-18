Francisco Serrano, ganador del Premio Tusquets con 'El corazón revolucionario del mundo'

El escritor pacense Francisco Serrano (Guareña, Badajoz, 1982) se ha alzado con el Premio Tusquets Editores de Novela con su obra El corazón revolucionario del mundo, un texto que nos transporta a los años 70 y sigue los pasos de una célula anticapitalista, situando en el centro del relato a una mujer que es integrante del grupo.

El jurado, presidido por Antonio Orejudo e integrado por Bárbara Blasco, Eva Cosculluela, Corina Oproae, ganadora en su anterior convocatoria, y Juan Cerezo, en representación de la editorial, ha afirmado que la obra ganadora se trata de "un hipnótico relato" que, además, "revela a un narrador de prodigiosa inventiva, con una sorprendente capacidad de sugerencia y a la vez de precisión".

Continúa el comunicado asegurando que Serrano domina "como pocos autores, la acción, la angustia y la sucesión de los episodios, que parecen abrirse camino en la bruma del pasado".

Según ha hecho saber la editorial, este año, en el que se ha alcanzado la XXI edición, se han presentado 366 manuscritos. La dotación económica con la que se premia al ganador es de 18.000 €.

El protagonismo de El corazón revolucionario del mundo se le concede a la joven anticapilatista Valeria Letelier, una joven anticapitalista que al comienzo de la historia se aloja en un piso franco en Londres. Está siendo cuidadosamente instruida por Joel, líder intelectual de una célula a la que pertenecen.

Es entonces cuando conoce a Carlos Reseda. Este se presenta como mercenario experto en armas y documentos falsos. Joel, por el contrario, es un seductor y magnético estratega obsesionado con mantener viva la llama de la insurrección en el mundo.

La llegada de Reseda suscitará en ella algunas dudas con las que en principio no contaba. Cuando la célula pase a la acción, Valeria será testigo de situaciones insólitas, y la semilla de la desconfianza arraigará en su interior. ¿Y si la verdadera liberación es la de la propia Valeria, mujer fiel, entregada y brillante que decidirá en algún momento tomar las riendas?

Portada de 'El corazón revolucionario del mundo' (Tusquets, 2025), de Francisco Serrano.

Francisco Serrano es autor de las novelas Perros del desierto (2012), Hajira (2018) y En la costa desaparecida (2020). Ha participado además en el volumen colectivo de relatos Prosa Inmortal. Forma parte de la asociación cultural HUL (Hostia Un Libro), que organiza un festival centrado en la microedición y los guantazos, y codirige el pódcast Rancho Drácula, dedicado a la cultura popular.

Respecto a su nuevo trabajo, el escritor ha manifestado: "Siempre he sentido una gran fascinación por los forajidos. Es una figura que ya he tratado en obras anteriores. Uno siente siempre una afinidad o una simpatía natural por cualquier iteración del rebelde que se niega a vivir bajo las normas de un sistema opresivo. Sin embargo, una vez desvanecido el halo romántico, lo que queda es mucho más oscuro, mucho más turbio".

Y ha añadido: "En El corazón revolucionario del mundo vuelvo sobre estas ideas tomando esta vez como referente el terrorismo en los años 70 del siglo XX y sus contradicciones fundamentales, inspirándome en personajes como Carlos el Chacal o la banda armada Baader-Meinhof".

"Francisco Serrano pertenece a una especie que creíamos extinguida: la del escritor con inventiva, capaz de seducir con la intriga, de sorprender con la creación de personajes inolvidables y de subyugar con atmósferas inquietantes", ha compartido Antonio Orejudo, presidente del jurado. "El corazón revolucionario del mundo es la historia de una fascinación que deja de ser cegadora".

La novela premiada llegará a las librerías españolas el próximo 8 de octubre en la colección Andanzas.