El Instituto Cervantes recupera la enseñanza del español en la Unión Europea tras más de una década

Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, durante un acto público en febrero de 2025. Foto: Matias Chiofalo / Europa Press

Tras más de una década, el Instituto Cervantes vuelve a hacerse cargo de la enseñanza de español en las instituciones, órganos y agencias de la Unión Europea, según ha informado la institución en un comunicado.

El contrato, con un valor máximo de 8,58 millones de euros y una duración prevista de cuatro años, permitirá impartir clases en línea para todo el personal de la UE, además de formación presencial en Bruselas y Luxemburgo. Las clases comenzarán el próximo 22 de septiembre.

El Instituto Cervantes no impartía clases de español en las instituciones europeas desde 2015. En el último concurso al que se presentó, en 2020, quedó en segundo lugar, por detrás del Centre de Langues de Louvain (CLL) de la Universidad de Lovaina. Este centro alcanzó una puntuación de 88,89 puntos, mientras que el Cervantes se quedó en 87,40.

El Instituto Cervantes y el Gobierno de España recurrieron aquella decisión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), pero este desestimó sus recursos el pasado mes de julio y avaló la decisión de Bruselas de adjudicar las clases de español al centro belga con el argumento de que ofreció una mayor calidad.

En el periodo señalado (2020-2024), CLL fue la única entidad adjudicataria de los ocho lotes de lenguas, incluidas el inglés, el francés, el italiano y el alemán.

En este nuevo concurso, celebrado en otoño de 2024, el Instituto Cervantes obtuvo la primera posición con una puntuación final de 90,37. El 6 de junio se le comunicó la noticia y el 12 de agosto se firmó el contrato.

Según el Cervantes, el jurado destacó la coherencia pedagógica del proyecto, con objetivos claros y alineados con el Marco Común Europeo de Referencia (MCER), así como la pertinencia de los contenidos para un entorno profesional europeo, diverso y multicultural.

También se valoró muy positivamente la calidad del profesorado y el uso innovador de herramientas digitales, que facilitan el aprendizaje autónomo y el seguimiento personalizado del alumnado.

"Con este nuevo contrato, el Instituto Cervantes triplicará su actividad académica en Bruselas y refuerza su papel como referente en la enseñanza y la difusión del español en Europa", señala la institución.