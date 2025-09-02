Amin Maalouf gana el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2025

El escritor franco-libanés Amin Maalouf ha sido distinguido con el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2025, uno de los galardones más prestigiosos del ámbito literario en Iberoamérica. El reconocimiento, dotado con 150.000 dólares, será entregado a finales de noviembre durante la 39ª Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

El jurado ha destacado "su pensamiento humanista, crítico y generoso, que ilumina nuestra época atravesada por conflictos entre culturas y memorias, y nos recuerda que la esperanza reside en el reconocimiento de nuestras herencias compartidas", según ha explicado la académica española Carmen Alemany en la rueda de prensa donde se ha anunciado el fallo.

Maalouf, que se ha conectado de forma virtual para agradecer el premio, ha subrayado la importancia de la cuestión identitaria, eje central de su obra: "Tendemos a atarnos a nuestras identidades particulares, y es cierto que no se trata de abandonarlas, pero no hay que perder de vista que nuestra identidad más importante es la pertenencia a la comunidad humana. Resolver esta cuestión es prioritario, porque en caso de crisis, si no estamos unidos, regirá la ley de la selva".

La noticia ha sido recibida con entusiasmo en el ámbito editorial. Elena Martínez Baviere, directora de Alianza Editorial, ha celebrado el galardón: "Nos enorgullece haber acompañado la trayectoria de un autor cuya voz, tan profundamente comprometida como serena, invita siempre al diálogo y al entendimiento entre culturas. La elegancia de su prosa y la amplitud de su mirada conciliadora han abierto caminos de reflexión y empatía en la literatura contemporánea".

Una vida entre culturas

Nacido en Beirut en 1949, Maalouf estudió economía y sociología antes de iniciarse en el periodismo. Cubrió acontecimientos históricos como la caída de la monarquía etíope (1974) y la última batalla de Saigón (1975). Tras la guerra civil libanesa se exilió en Francia, donde ejerció como redactor jefe de Jeune Afrique. Desde 1984 se ha dedicado de lleno a la literatura.

Es autor de novelas como León el Africano, Samarcanda o La roca de Tanios —con la que obtuvo el Premio Goncourt en 1993—, así como de ensayos como Identidades asesinas o El naufragio de las civilizaciones. Sus libros se han traducido a más de cincuenta idiomas y le han valido reconocimientos como el Premio Príncipe de Asturias de las Letras (2010), el Premio Internacional Catalunya (2024) y el Premio de los Libreros de Madrid. Desde 2011 es miembro de la Academia Francesa, de la que ocupa el cargo de Secretario Perpetuo desde 2023.

Además de su obra literaria, Maalouf ha firmado libretos de ópera en colaboración con la compositora finlandesa Kaija Saariaho, entre ellos El amor de lejos y Adriana Mater, representados en los principales escenarios internacionales.