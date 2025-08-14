Juan Navarro, autor de un libro sobre los incendios de la Sierra de la Culebra: "Estaba claro que volvería a suceder"

2022 quedó grabado en la historia de nuestro país como el año con los incendios más devastadores. Según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS) habían quedado arrasadas un total de 306.555 hectáreas sobre estas fechas.

El periodista vallisoletano Juan Navarro vivió de primera mano uno de los 493 incendios que se declararon aquel año. El incendio de la Sierra de la Culebra, con epicentro en Losacio (Zamora), no se declaró controlado hasta pasados 28 días. En ese tiempo, ardieron cerca de 36.000 hectáreas. De lo que vio, escuchó y vivió Navarro nació Los rescoldos de la Culebra (Libros del K.O., 2024), un libro a caballo entre el testimonio de lo experimentado y el homenaje a las gentes de aquellas tierras calcinadas.

Con varios incendios activos ahora mismo en Castilla y León, que han provocado el desalojo de miles de vecinos y la muerte de un hombre que se había ofrecido voluntario para ayudar con su desbrozadora, la historia se vuelve a repetir. Y Juan Navarro, de nuevo, está allí para contarlo.

"Es una pena mayúscula, estaba claro que volvería a suceder algo así", comienza lamentándose el autor de Los rescoldos de la Culebra en su conversación con El Cultural.

Según Navarro, las medidas que se han tomado desde la tragedia que sacudió la provincia en 2022 no han sido nada más que un leve maquillaje que no ha solucionado nada: "Algo se hizo, no diré yo que no, pero no ha cambiado cualitativamente el dispositivo. Sigue todo bastante escaso".

"Estéticamente queda bien —continúa—, hay algún bombero forestal más, pero no hay ningún cambio sustantivo de fondo, no se ha llevado a cabo ningún plan para lograr que Castilla y León ya no es que sea puntera, sino que al menos sea competitiva en lo que se refiere a la gestión forestal".

Con la ausencia de estrategias de largo recorrido o una verdadera inversión que cambie la situación, los problemas han permanecido: "En esta comunidad lleva gobernando la misma gente desde 1987 y los problemas de fondo siguen siendo los mismos. Han tenido tiempo para hacer algo".

Portada de 'Los rescoldos de la Culebra', de Juan Navarro (Libros del K.O., 2025).

Se suma a esto, además, la poca prevención a corto plazo. "Todos los que sabemos un poco del asunto, durante el mes de julio, cuando llovió tanto, lo avisábamos. En agosto se ha convertido en yesca todo lo que hasta hace poco era verde".

De entre todas las causas que explican los incendios de 2022 y los actuales, Navarro ya destacaba en su libro la despoblación: "La ausencia de gente que trabaje las tierras y mantenga limpias las parcelas y de ganado que se coma el pasto es uno de los motivos principales junto a las altísimas temperaturas y las particularidades del terreno, pero hay muchas formas de remediarlo desde la administración. No se ha hecho lo suficiente".

Durante la conversación, Navarro repite en varias ocasiones que se podrían haber hecho muchos más esfuerzos para evitar la situación actual, desde "ser mucho más férreo en algo tan tonto como que la gente limpie sus terrenos", hasta "aumentar los períodos de contratación en invierno", temporada durante la cual se aprovecha para realizar cortafuegos o elaborar caminos para los bulldozer que intervendrán durante un posible fuego. "Los incendios se apagan en invierno", apostilla.

Tampoco ayuda, según el periodista, la remuneración que reciben los bomberos —el mismo Navarro ha compartido recientemente una imagen con la nómina de uno de estos profesionales, con un total a percibir de 1.298 €—: "Es un sector muy peleón, pero hay dos ramas muy diferenciadas. Unos, jóvenes que no tienen casi experiencia y aún les falta recorrido. Otros, con muchos incendios a sus espaldas, muy profesionales, pero que, como es evidente, al no recibir un salario adecuado, cuando reciben otra oferta laboral más competitiva, se marchan".

Con respecto a lo que vendrá en el futuro, cuando sea hora de la reconstrucción y las ayudas de las administraciones para una recuperación digna y lo más rápida posible, Navarro se mantiene escéptico: "Mañueco ha salido anunciando que ayudará a todos los afectados pagando todo lo perdido. Hace poco visité a la gente de Losacio y lo que me contaron fue desolador. Las ayudas que habían recibido no llegaban a los 5.000 €". Y termina sentenciando: "Ojalá me equivoque, pero es que los antecedentes más recientes no auguran nada bueno".