Eduardo Lago: "Los escritores que vivimos en Nueva York escribimos de espaldas a Trump"

¿Qué libro está leyendo?

Distritos de frontera, de Gerald Murnane.

¿Cuál es el libro que más le ha ‘autoayudado’?

En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust.

Si no hubiera podido ser escritor y periodista, ¿qué hubiera querido ser?

Astrofísico.

Un acontecimiento histórico que le habría gustado vivir in situ. ¿Por qué?

La caída del muro de Berlín. Simboliza el sueño de la libertad.

¿Qué se le perdió en el archipiélago de Juan Fernández y en la isla Más a Tierra?

Leí un reportaje sobre esas islas remotas en el New Yorker y me obsesioné con ir allí.

¿Cuándo nació su fascinación por Alejandro Selkirk?

Cuando descubrí que allí había nacido el mito de Robinson Crusoe.

¿Qué ha prestado de sí mismo y de sus experiencias con las editoriales al protagonista del libro, Jimmy Zhivago?

La idea de que la literatura es un intento de derrotar a la muerte.

¿La estela de Selkirk (Galaxia Gutenberg) está inspirada, al menos parcialmente, en hechos reales?

La premisa de la novela es que no me podía inventar los hechos. Tenían que surgir de la realidad. Tuve que viajar a muchos lugares: Berlín, Lisboa, el Báltico… El peligro era que podría no suceder nada que pudiera incorporar a la novela, pero al final los hechos vinieron a mí y pude darle forma. A algunos lugares tuve que regresar. Por eso tardé diez años en escribirla. Todo lo que hay en la novela ocurrió. Yo me limité a pasarlo por el filtro de la ficción.

La Feria del Libro está dedicada a Nueva York. ¿La situación de los escritores en español que viven allí ha empeorado con Trump tanto como parece?

Escribimos de espaldas a Trump.

¿Qué es lo mejor y lo peor de vivir y escribir hoy en Nueva York?

Lo mejor es que la energía de la ciudad es superior a cuanto se pueda imaginar y es contagiosa. Lo peor es que el capitalismo sin trabas hace muy difícil la supervivencia. La contradicción solo se resuelve escribiendo.

Un disco/canción que se ponga en bucle estos días.

Soy adicto al programa Night Tracks, de la BBC, una mezcla de todos los estilos musicales imaginables.

¿Cuál es la serie que ha devorado más rápido? ¿Diría, por cierto, que es la mejor que ha visto? ¿O es otra?

Apenas veo series. Vi El gatopardo de un tirón, por casualidad. Es mucho mejor la película de Visconti. Me fascinó la secuela de Twin Peaks, de David Lynch.

¿En qué película se quedaría a vivir y en cuál no aguantaría ni un minuto?

En Retorno al pasado, el noir de Jacques Tourneur, que vi en Finlandia un solsticio de verano. Malas películas hay demasiadas.

¿Ha experimentado alguna vez síndrome de Stendhal? ¿Ante qué?

Ante La dama del armiño, de Leonardo da Vinci, en Cracovia.

No se muerda la lengua, díganos algo que ya no soporte del mundillo cultural.

Las fiestas literarias.

Una obra sobrevalorada.

Soy alérgico a los best sellers.

Un placer cultural culpable.

Ninguno.

¿Cuál es la última exposición a la que ha ido? Impresiones…

Hace poco reabrieron la Frick Collection, el mejor museo de Nueva York. Sublime.

¿La inteligencia artificial matará la creación artística?

Al revés, la potenciará.

España es un país…

Inabarcable.