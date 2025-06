Laura Ferrero, escritora y periodista: "Pocas cosas me gustan tanto como un buen dramón"

¿Qué libro está leyendo?

Desgracia, de John Coetzee.

¿Cuál es el libro que más le ha ‘autoayudado’?

Oscuridad total, de Renata Adler.

Si no hubiera podido ser escritora, ¿qué hubiera querido ser?

Psiquiatra, sin dudarlo. A veces aún fantaseo con ello, pero ¿empezar medicina a los cuarenta y uno? Dicen que nunca es tarde, pero no lo veo.

¿Qué novedades encontraremos en esta edición revisada y ampliada de El amor después del amor?

Es un libro nuevo y, a la vez, no lo es. Cuando Alfaguara nos ofreció la posibilidad de volver a publicarlo pensamos que haríamos una revisión mínima. No contábamos con que nosotros somos personas distintas a las que éramos en 2018, cuando el libro salió por primera vez. Así que este es un proyecto que, de algún modo, da cuenta de nuestra evolución.

¿Tendría sentido este libro sin las ilustraciones de Marc Pallarès? ¿Qué aportan a sus textos?

Para nada. Este libro no se entendería sin la mirada de Marc. Sus ilustraciones proponen otra versión de la historia.

El arte es la mecha que se enciende tras el desamor y el dolor, según proclama este libro, pero ¿puede brotar el arte del sentimiento contrario?

Sharon Olds dice que la buena literatura surge de cualquier cosa, también de la alegría, pero no como venganza. No podría estar más de acuerdo con ella.

De todos los personajes que desfilan por estas páginas, ¿a cuál le hubiera gustado conocer?

A Sophie Calle. Como aún estoy a tiempo, ahí lo dejo a ver si el mensaje le llega.

¿La veremos en la Feria? ¿Qué es lo que más le gusta de esta fiesta de los libros?

Lo que más me emociona de la Feria es ver a tantos lectores juntos. También la oportunidad de conocer a libreros, de pasar tiempo con ellos.

Diganos un acontecimiento histórico que le habría gustado vivir in situ.

La llegada del hombre a la luna. Y querría regresar a los Juegos Olímpicos de Barcelona, que viví de niña, para revisitar esa ciudad prometedora que lo tenía todo por delante.

Un disco/canción que se haya puesto en bucle estos días.

Pues One half of a dream, de Piers Faccini y Ballaké Sissoko.

¿Cuál es la serie que ha devorado más rápido?

After Life, de Ricky Gervais.

¿En qué película se quedaría a vivir y en cuál no aguanta ni un minuto?

En las que más me gustan son en las que menos me quedaría: pocas cosas me gustan tanto como un buen dramón.

¿Ha experimentado alguna vez el síndrome de Stendhal? ¿Ante qué?

Algo parecido. Años atrás viajé a la depresión de Danakil, en el norte de Etiopía, y me pareció el paisaje más bello y extraño en el que he estado.

No se muerda la lengua, díganos algo que ya no soporte del mundillo cultural.

El yo-yo-yo… mi obra, yo…

Una obra sobrevalorada.

¿Solo una?

Un placer cultural culpable.

Ninguno. El placer sin culpa.

¿Cuál es la última exposición a la que ha ido? Impresiones…

The Soul Trembles, de Chiharu Shiota. Cualquier cosa que haga esta artista me enamora.

¿La inteligencia artificial matará la creación artística?

No creo.

España es un país…

Del que me quejo siempre y al que me hace siempre muy feliz volver.