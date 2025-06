Vivian Gornick: "La era de Donald Trump es difícil y dolorosa, pero las mujeres y el feminismo sobrevivirán"

Para Vivian Gornick (Nueva York, 1935) que los libros que escribió hace décadas sean hoy referentes feministas para las nuevas generaciones también es "un milagro".



La obra de la periodista y escritora estadounidense llegó a España tarde. Apegos feroces (1987), su libro más emblemático y un clásico sobre las relaciones maternofiliales, fue traducido al español y publicado por la editorial Sexto Piso en 2017, tres décadas después de su publicación original. Sin embargo, su impacto fue inmediato, de forma similar a lo ocurrido con la obra recuperada de Annie Ernaux.

Después, gracias a la valiosa labor de recuperación de la editorial, llegó La mujer singular y la ciudad, Mirarse de frente, Cuentas pendientes, El fin de la novela de amor, La situación y la historia, hasta la publicación este mes de junio de Por qué algunos hombres odian a las mujeres, libro que recopila algunos de sus textos escritos en plena efervescencia del feminismo de los años setenta.

Gornick ha venido a España a presentarlo como una de las grandes estrellas internacionales de la Feria del Libro de Madrid, dedicada en su 84.ª edición a Nueva York. Hija de inmigrantes judíos, nacida y criada en el Bronx, la autora encarna el espíritu neoyorquino.



Posee esa ligereza —no cualquiera soporta el calor y el bullicio de la Feria del Libro a los 89 años— y ese carácter, esquivo (no es de entrevista fácil) pero nunca derrotista, tan propio de la Gran Manzana.

Considerada una de las principales activistas feministas de Estados Unidos, Gornick pertenece a una generación “visionaria” de la segunda ola feminista de los años 60, 70 y 80. "Logramos cosas, otras no, pero fue una generación con visión. Desde entonces, el avance ha sido irregular, con altibajos, pero nunca hacia atrás".

"Cuando yo era niña, las mujeres se casaban, tenían hijos y se quedaban en casa. Si trabajaban, era como secretarias, maestras o dependientas. No participaban realmente en el mundo exterior. Hoy, cualquier niña que nace puede esperar tener una vida laboral plena, además de una vida doméstica, en casi todos los ámbitos culturales, políticos y sociales. Para mí, esa fue la revolución", ha recordado Gornick durante la rueda de prensa de presentación de su libro.

"Freud dijo que la vida es trabajo y amor; para las mujeres, el amor siempre ha sido lo primero, pero el feminismo cambió eso y devolvió el orden correcto; yo no tengo ninguna duda de que la vida es, ante todo, trabajo y después amor".

Una de las razones por las que las mujeres del movimiento Me Too estaban tan enfadadas, explicó es que “cuarenta años después de nosotras, seguían luchando con muchas cosas que muchas jóvenes creían superadas, que pensaban que ya eran cosa del pasado, y luego descubren en su propia experiencia que no es así, que todavía hay que seguir luchando para conseguirlo”, ha apuntado.

Aun así, Gornick se ha mostrado optimista y ha considerado que esta revolución, aunque lenta —"el racismo puede avanzar más rápidamente que el feminismo"—, es irrevocable y ninguna ola reaccionaria podrá detenerla.

La escritora estadounidense Vivian Gornick ofrece una rueda de prensa este lunes en la Fundación Telefónica de Madrid con motivo del lanzamiento en España de 'Por qué algunos hombres odian a las mujeres'. EFE/ Sergio Pérez

"Desde que tengo memoria, se ha declarado que el feminismo es cosa del pasado. Cada década escucho que el feminismo ha terminado, pero eso es imposible. Estas oleadas de reacción política no son verdaderos retrocesos sociales. Nunca se va a querer volver atrás, las mujeres no van a querer regresar al hogar. Eso no va a ocurrir. Ignoro esos anuncios de 'fin del feminismo'. La era de Donald Trump ha sido dolorosa y difícil, pero las mujeres sobrevivirán, el feminismo sobrevivirá".

Ya en la década de los 70, Gornick lamentaba la fragmentación del movimiento feminista. "La guerra interna entre las feministas me resulta tan triste como ridícula. Que tengamos que estar acusándonos las unas a las otras de ser el enemigo en vez de mantener la mirada en el verdadero objetivo es motivo de tristeza y alarma", escribió en el texto El movimiento de las mujeres en crisis.

Sobre esta división dentro del movimiento, la autora ha considerado que ahora para muchas mujeres, llamarse feminista puede sonar "anticuado, como algo que ya no está del todo en sintonía con el momento actual".

“Lo que veo ahora en mi país es que el feminismo, como tal, ya no ocupa un lugar activista claramente definido. Sin embargo, las jóvenes que se consideran feministas participan en casi todos los movimientos de justicia social que existen: se suman a las luchas por los derechos de los inmigrantes, por el medio ambiente, por cualquier causa imaginable, y se siguen llamando feministas", ha matizado la autora.

"Se identifican como feministas y trabajan en causas de justicia social desde esa identidad, aunque ya no necesariamente dentro de un movimiento centrado exclusivamente en los derechos de las mujeres. Así es como creo que funciona hoy”.

A pesar de reconocer que no está familiarizada con las redes sociales, es consciente del poder de Internet en el movimiento feminista. "Cuando sucede algo claramente ofensivo para las mujeres, me cuentan que Internet se enciende en cuestión de segundos. En Estados Unidos las mujeres se comunican entre sí por todo el país casi al instante".

Sobre esto, ha asegurado que es "realmente asombroso ver la rapidez y la inteligencia con la que las jóvenes estadounidenses pueden organizarse". "Basta con que pase algo en el Tribunal Supremo, o que salga a la luz un caso especialmente grave, y en treinta segundos están todas conectadas, hablando entre ellas. Y eso importa, tiene un gran peso. Es ahí donde se ve lo lejos que hemos llegado, aunque a veces no lo parezca. Es como un trabajo sordo, silencioso, pero constante".

En este sentido, Gornick se ha referido al retroceso en los derechos al aborto, uno de los ejemplos más claros de esta dinámica de lucha y reacción.



Tras la reciente revocación en 2022 del caso Roe contra Wade por la Corte Suprema de Estados Unidos, que eliminó el derecho constitucional al aborto y devolvió la decisión a cada estado, “el día después de la sentencia surgieron decenas de organizaciones de base para apoyar el derecho al aborto allí donde se había vuelto ilegal", ha recordado.

"Muchas mujeres que nunca antes habían sido activistas se organizaron para ayudar a quienes lo necesitaban, recaudando fondos y facilitando el acceso a abortos seguros en otros estados. Eso demuestra que no vamos a dejarnos intimidar por las leyes regresivas: cuando los derechos retroceden, miles de mujeres se levantan y actúan. Así es como funciona el cambio social”.