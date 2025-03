Los libros más esperados de marzo: novelas inquietantes y recopilaciones de cuentos de autores imprescindibles

Un mes en el que celebramos el regreso a la novela de María Dueñas y Belén Gopegui, llegan a las librerías las nuevas obras de Sara Mesa y Ray Loriga y los libros de cuentos de Fernando Aramburu y Samanta Schweblin, no es un mes cualquiera. Marzo, además, nos trae el Premio Goncourt recién salido del horno, la última aventura de Bevilacqua y Chamorro, el desenlace del díptico de Juan Manuel de Prada y la nueva ficción de Rachel Cusk.

Oposición Sara Mesa Anagrama. 5 de marzo

Vuelve a las librerías con una novela Sara Mesa (Madrid, 1976), una de las autoras del momento en el panorama nacional. Sus libros han cautivado a la crítica desde el inicio de su carrera: la aspereza de su escritura, sus tramas aparentemente sencillas pero siempre complejas, la opresión en la que sobreviven sus personajes... Nada de esto falta en Oposición, donde la protagonista se llama Sara y trabaja como interina en una oficina administrativa.

Asistimos al desconcierto que le provoca la incomprensible burocracia en el prosaico edificio donde pasa las horas muertas. La novela, con reminiscencias kafkianas pero también autobiográficas, pone contra el espejo al sistema funcionarial de nuestro país sin caer en los tópicos. Es una de las novelas españolas más esperadas del año.

El buen mal Samanta Schweblin Seix Barral. 5 de marzo

Es el fichaje literario del año. Samanta Schweblin (Buenos Aires, 1978) recala en Seix Barral con un libro de cuentos después de su etapa en Páginas de Espuma, la editorial más importante en español dedicada al género.



Galardonada con el National Book Award en la categoría de literatura traducida y finalista del International Booker Prize en tres ocasiones, la autora de Siete casas vacías aterriza con todas las credenciales. En los cuentos de El buen mal vuelven a confluir los personajes cotidianos y vulnerables con la atmósfera onírica e inquietante que permea su narrativa.

Hombre caído Fernando Aramburu Tusquets. 5 de marzo

El autor de Patria vuelve a dar rienda suelta a su excelsa habilidad para profundizar en el alma humana. En esta ocasión, Fernando Aramburu (San Sebastián, 1959) se ha decantado por el relato para iluminar los rincones más oscuros de los distintos personajes que, pasando desde la emoción al terror y del absurdo a la sorpresa y el humor, desfilan por esta compilación.

Entre otros, encontramos a una mujer que deja de cuidar a sus padres enfermos para fotografiar ardillas en el parque, a un joven que asegura a su hermano que le ha vengado de la paliza que le dieron, a la tía de una niña que sale a comprar un gran peluche de segunda mano y se da de bruces con una historia inesperada, y a un hombre caído al que no pueden ayudar los transeúntes.

Las fuerzas contrarias Lorenzo Silva Destino. 5 de marzo

Este año se cumplen tres décadas del alumbramiento de dos de los personajes más queridos entre los lectores de novela policiaca en nuestro país: la brigada Virginia Chamorro y el subteniente Rubén Bevilacqua. Para la ocasión, Lorenzo Silva (Madrid, 1966) les sumerge en un doble caso: una mujer desaparecida en Badajoz seis meses atrás y el asesinato de una anciana en Toledo.

Más allá de la trama detectivesca, en la que Silva ha demostrado ser un maestro, coloca el foco mucho más cerca de la relación entre los dos carismáticos guardias civiles. Los lectores habituales de sus aventuras disfrutarán también de la atención que el autor ha prestado a valores como la justicia, la moral y otros atributos inherentes a la condición humana.

TIM Ray Loriga Alfaguara. 6 de marzo

El desconcertante arranque de la nueva novela de Ray Loriga (Madrid, 1967) no solo nos recuerda a La transformación kafkiana —aquí es un hombre, el narrador, quien no puede levantarse de la cama y, además, no reconoce el espacio en el que acaba de despertar—, sino que nos da la medida de cuál será el espíritu. La relación que le une a dos personajes, Elisa y Tim, es el ancla del relato.

Aunque cada vez más depurados, sus últimos textos son eminentemente reflexivos, aluden a los conflictos sentimentales y a la identidad personal del individuo. En este, concretamente, se ocupa con arrojo del sentido de la amistad.

Te siguen Belén Gopegui Random House. 6 de marzo

Siempre apegada a la realidad más acuciante, Belén Gopegui (Madrid, 1963) regresa a la novela tras publicar en 2023 la versión literaria de su tesis doctoral, centrada en la autoayuda: El murmullo. Su nuevo libro es una intensa aproximación a la vigilancia tecnológica, una de las preocupaciones de nuestro tiempo.

Su historia, con ecos orwellianos, concita a cuatro personajes, dos espías y dos vigilados, aunque uno de los espías está siendo también investigado por el otro. Elementos aparentemente antagónicos como el amor y la disección del sistema capitalista confluyen en esta trama de suspense que nos devuelve a la mejor Gopegui.

Desfile Rachel Cusk Libros del Asteroide. 10 de marzo

Rachel Cusk (Canadá, 1967) alcanzó una gran popularidad con su libro testimonial Un trabajo para toda la vida (2001), por el que llegó a ser acusada de odiar a los niños. Libros del Asteroide editó en español en 2023 la crónica sobre la maternidad de la escritora, que huye de toda convención para narrar sus conflictos como madre. En Desfile pergeña una trama ficcional que implica a un artista que pinta todo al revés y a una mujer atacada por otra en París.

El arte y los fantasmas del pasado se dan cita en esta novela compleja, repleta de capas llenas de simbolismo. Cusk ha logrado insertar lo filosófico en una atmósfera perturbadora e incómoda, seña de identidad de esta narradora.

Huríes Kamel Daoud Premio Goncourt. Cabaret Voltaire. 12 de marzo

Kamel Daoud (Mesra, Argelia, 1970) se convirtió en noviembre de 2024 en el primer escritor argelino que obtiene el prestigioso Premio Goncourt con su novela Huríes. Cabaret Voltaire publica en español la obra, cuyo tema principal es la memoria silenciada de la guerra civil argelina de la década de 1990, también conocida como década negra.

Huríes está protagonizada por Aube, una joven argelina que se ve obligada a recordar la guerra de independencia, aunque no la ha vivido, y a olvidar la guerra civil, que sí la sufrió en sus carnes. "Soy la verdadera huella, la más sólida de las señales que dan testimonio de todo lo que hemos vivido en diez años en Argelia", reflexiona la protagonista en un fragmento de la novela. El jurado del premio destacó que se trata de "un libro donde el lirismo compite con lo trágico".

Mil ojos esconde la noche 2. Cárcel de tinieblas Juan Manuel de Prada Espasa. 12 de marzo

Al fin, el esperado desenlace de la peripecia de Fernando Navales, un arribista extraído de la mejor tradición picaresca española que se fogueó entre la bohemia madrileña en los albores del siglo XX. Lo descubrimos en la magnífica Las máscaras del héroe (1996), novela capital de Juan Manuel de Prada (Baracaldo, 1970), que ha rescatado al personaje para ponerlo a bailar con un grupo de artistas, escritores y periodistas españoles exiliados en París desde la Guerra Civil Española.

Cárcel de tinieblas es la continuación y cierre del díptico Mil ojos esconde la noche, que arrancó con la novela La ciudad sin luz, publicada el año pasado. En la que verá la luz este 12 de marzo asistimos a las relaciones de Navales con figuras de la talla de Picasso, César González Ruano, Gregorio Marañón, Victoria Kent o Ana María Martínez Sagi, la ilustre biografiada de nuestro autor, en la Francia ocupada por los nazis.

Por si un día volvemos María Dueñas Planeta. 26 de marzo

María Dueñas (Puertollano, 1964) es una de las autoras contemporáneas más leídas en el ámbito hispanohablante. Planeta lanzará una tirada inicial de medio millón de ejemplares —las tiradas medias en España suelen rondar los 2.000— de su nueva novela, Por si un día volvemos.

"Sus páginas nos llevan a Orán, a la Argelia francesa, frente a la costa sureste española: un territorio colonial al que montones de españoles se trasladaron como emigrantes o exiliados. Por pieds-noirs serían conocidos tras la independencia", explica la autora de El tiempo entre costuras en el comunicado compartido por la editorial.