Ángel Martín publica 'Punto para los locos': "Yo también me he burlado de Paulo Coelho, era la moda"

Hasta el año 2021, Ángel Martín era principalmente conocido en España por su participación en el programa de humor Sé lo que hicisteis de La Sexta. El humor sardónico y la parodia de personalidades de la prensa rosa se volvieron tanto del cómico como del espacio presentado por Patricia Conde.

Pero esa imagen dio un giro inesperado en el año 2021, cuando publicó Por si las voces vuelven, un libro donde confesaba haber sufrido un trastorno mental que derivó en brotes psicóticos y le llevó a ser hospitalizado en un centro psiquiátrico. El humorista compartía su experiencia y abordaba también el proceso de recuperación, sin abandonar el sentido del humor en ningún momento. Más tarde, en 2023, llegó a las librerías Detrás del ruido, donde Martín daba testimonio de cómo era su vida después de haber sufrido aquella experiencia.

Punto para los locos es su tercer libro, la versión en papel del monólogo que le ha llevado a viajar por toda España. En él, incide especialmente en la salud mental, abordando temas de actualidad como las redes sociales o las relaciones personales, todo en clave de humor.

Pregunta. Afirma varias veces en su monólogo que "nunca bromea". ¿Es posible un humorista que no bromee?

Respuesta. Lo que intento es que la gente, a través de la comedia, vea las cosas a través de mis ojos. Al final a través de la comedia se consigue llegar a conclusiones poderosas. Entonces deja de ser broma. Otra cosa es que te parezca muy absurda, que sea algo idiota. Pero es una conclusión a la que has llegado. Empiezo a sospechar que en realidad no son bromas. Son conclusiones distintas y llamativas de cosas habituales, otras puertas que se pueden abrir.

P. Algo que puede llamar la atención a la gente que le conociera en Sé lo que hicisteis es que en ese programa enarbolaba un humor mucho más agresivo o de parodia que el que emplea ahora, ¿ha habido un viraje en su forma de hacer comedia?

R. En realidad no ha habido ningún cambio. Se suele cometer el error de equiparar dos medios muy distintos. No se puede comparar la comedia que se realiza en televisión con el stand-up. Realmente, si se echa un vistazo a mis primeros monólogos y a los que hago ahora, no hay tanta diferencia. Sigue siendo una comedia muy relacionada con observar y hacer que afloren puntos de vista distintos de situaciones cotidianas.

Portada de 'Punto para los locos', de Ángel Martín.

»El formato que utilizábamos en Sé lo que hicisteis requería de mucha parodia de personaje, de mucho sketch. Teníamos que jugar mucho con la ficción. En los monólogos nunca he ido a eso, no lo pedía el formato.

P. ¿Es su vida más aburrida desde que no tiene brotes psicóticos?

R. Sí. El motivo es muy sencillo. Durante un brote psicótico tú puedes hablar con perros y en la realidad no. Puedes viajar en nave espacial o transportarte al pasado. También asistir a un concierto privado de Mozart en directo.

»Los brotes tienen cosas muy terribles, claro. Eso es lo bueno, que nunca sentirás en la realidad un terror tan profundo como el que sentiste en esos momentos. Pero cuando estás en un episodio en el que la belleza de tu alrededor se dispara, luego la realidad es inevitablemente peor. Uno se tiene que acostumbrar a eso.

P. La inteligencia emocional es un tema importante en su monólogo, ¿ha cambiado el tipo de comedia que se hace hoy en día, más centrado en uno mismo, con respecto al que se hacía en 2010?

R. No, creo que cada cómico sigue haciendo el tipo de comedia que le apetece. Antes también era muy habitual que un humorista fuera a un stand-up a contar sus movidas. Quizá lo que está sucediendo es la reinterpretación que hace el público que va a ver a los monologuistas.

»Puede que ahora estemos cometiendo el error como espectadores de pensar que el cómico está compartiendo esa información porque necesita desahogarse o exteriorizar algo importante. Pero eso es un error de interpretación, en los monólogos siempre se ha contado este tipo de cosas. La razón detrás de esto es que sencillamente hemos sido idiotas desde el arranque de los tiempos.

P. Hace poco se volvió viral un video de Pantomima Full en el que parecían referirse a usted, ¿cree que fueron justos?

R. Creo que somos cómicos. Sería muy idiota que un cómico se ofendiera porque otro hace comedia refiriéndose a él. Hay muchas personas famosas como yo que publican libros sobre salud mental. Ahí tienes a Ignatius o a Carmen Romero. Simplemente entras en la categoría de toda esa gente que ha hecho esa idiotez. Creo que hoy en día las polémicas las monta la gente. Muchas de ellas ni siquiera existen en realidad.

P. ¿Qué piensa del término "autoayuda"?

R. Yo mismo he hecho muchas bromas al respecto. También he consumido muchos libros de autoayuda. Si lo pienso fríamente creo que nadie sería capaz de decirme los motivos por los que nos burlamos de ellos. Probablemente alguien en algún momento se rió de ellos y el resto les siguió el rollo.

»Yo cuando me burlaba de los libros de autoayuda es porque era divertido. Era muy sencillo reírse de ese tipo de cosas. Yo también me he burlado de Paulo Coelho, era la moda. Alguien plantó la semilla en la cultura popular y, como cómico, había que utilizarlo.

P. ¿Escribe usted libros de autoayuda?

R. Si te ayudan entiendo que sí. No es un término que me moleste. Está escrito con la idea de "si mi movida te sirve, fenomenal".