Álvaro Pombo, Premio Francisco Umbral por 'Santander, 1936'

El escritor Álvaro Pombo ha recibido el Premio Francisco Umbral al Libro del Año 2023 por su novela Santander, 1936, editada por Anagrama. El premio, otorgado por la Fundación Francisco Umbral, está dotado con 12.000 euros (cantidad con la que el Ayuntamiento de Majadahonda contribuye como patrono a la Fundación), y una escultura diseñada por Alberto Corazón.

El fallo ha tenido lugar en la sede de la Fundación, en la biblioteca municipal Francisco Umbral en Majadahonda. El jurado del galardón ha otorgado en su 13ª edición, por primera vez en su trayectoria, por unanimidad, el premio a Pombo por "una novela excepcional, a contracorriente, que muestra la alta literatura y la sensibilidad de la que este autor es capaz".

"Para mí el Umbral es un premio más importante que el Cervantes. No sabéis la honra y el honor que me ha hecho recibirlo. Recuerdo un artículo del año 78 o 79 de Paco Umbral, que tituló 'Pombísimo'. No tenemos un repuesto para él, hay muchos buenos periodistas pero nadie que diariamente enhebre un artículo con su genio y su inventiva", ha señalado Pombo.

Por su parte, María España, presidenta de la Fundación Francisco Umbral, ha comunicado al autor el galardón, recordando que es "un autor querido por muchas razones: su originalidad, una escritura que nunca cayó en lo esperado y siempre sorprendía". "Creo que la admiración además era mutua entre Umbral y Pombo", ha apuntado.

En Santander, 1936 Álvaro Pombo narra el choque entre un padre republicano y su hijo falangista, recuperando la historia de su propia familia y haciendo "un retrato magistral de dos personajes con una extraordinaria densidad", tal y como reseñó el crítico de El Cultural Santos Sanz Villanueva.

"Pombo distribuye las dosis exactas de cariño, ternura, comprensión, desvalimiento, dolor por la enfermedad y desconsuelo por la muerte para crear dos personajes de extraordinaria densidad y hondura, de esos que siguen acompañando al lector cuando ha terminado la trágica peripecia argumental", apunta Sanz.

Los ganadores anteriores han sido: Las cuatro esquinas, de Manuel Longares (2011); La cabeza en llamas, de Luis Mateo Díez (2012); En la orilla, de Rafael Chirbes (2013); Réquiem habanero por Fidel, de J. J. Armas Marcelo (2014); Desaprendizajes, de José Manuel Caballero Bonald (2015); Patria, de Fernando Aramburu (2016); Transición, de Santos Juliá (2017); Sur, de Antonio Soler (2018); Tiempos recios, de Mario Vargas Llosa (2019), Las maravillas, de Elena Medel (2020), Morderse la lengua, de Darío Villanueva (2021) y De bestias y aves, de Pilar Adón (2022).

La Fundación Francisco Umbral nació el 12 de enero de 2009 con el objetivo de estudiar, preservar y difundir la obra, tanto periodística como literaria, de este escritor, además de servir a la cultura ayudando en el fomento de las letras y del idioma español.

