Los diez mejores poemarios de 2023: la plenitud de José Luis Rey

Ha sido un año inolvidable para nuestra poesía. Hemos asistido al alumbramiento de libros que han consolidado a autores como Victoria León, al regreso de nombres eminentes como Carlos Marzal o Benjamín Prado y a la plenitud de poetas consagrados. Con El dorado, José Luis Rey ha redondeado su obra. Aunque predomina la pluralidad temática, la naturaleza se ha abordado más intensamente.

1. El dorado

José Luis Rey

Visor

José Luis Rey. Foto: Laura Rey

El dorado es un espíritu, una ilusión de José Luis Rey (Córdoba, 1973), que en este libro ha alcanzado la cima de su decir poético. El dorado, esta creación que es, a su vez, el gran motivo de este poema largo y el pretexto ideal para consignar sus inquietudes literarias, constituye “un símbolo de símbolos”, como acertó a decir el crítico Túa Blesa.

Lo mismo que es testigo de la llegada del hombre a la luna o de la destrucción de Senaquerib, el dorado acompaña al narrador –el conjunto tiene también vocación de relato– en un viaje que arranca en las calles bretonas del siglo XVI, por las que transitan carros de mercaderes. Transmutado en un crisol de identidades, el dorado es “un perpetuo adolescente” y “lo que dice perdura”. Escribió Luis Maria Anson que “este libro se nutre en la gloria eterna y el poema infinito”. “La fiesta de la más alta poesía”, apuntó Blesa.

2. Euforia

Carlos Marzal

Tusquets

Carlos Marzal. Foto: Víctor González Martínez

Después de trece años de silencio en la poesía, Carlos Marzal (Valencia, 1961) ha vuelto con un libro rebosante de optimismo en el que “escribe siempre con una dicción clara, sin retoricismos y con sentido del ritmo”, tal como señaló Blesa en su reseña. “Me encuentro / en un perpetuo estado de ignorancia, / tratando de escuchar / en mí, a quien supo: / el niño que yo fui sueña a salvarme”, rezan unos versos de este libro, que excava hasta su infancia, signo ineludible de su obra, para hallar lo más profundo.

3. El baile de los pájaros

Basilio Sánchez

Pre-Textos

Basilio Sánchez. Foto: Maribel Muriel

El poeta Basilio Sánchez (Cáceres, 1958) “es un genuino corredor de fondo” que en este libro “da un nuevo giro a favor de la humildad”, aseguró en estas páginas el crítico Álvaro Valverde. El poeta vigila el comportamiento de las nubes, sigue la pista de los gorriones y, preocupado por el devenir del mundo, alerta sobre la destrucción del espacio natural. Un poeta en paz, sin más certezas que las que procura su bucólico entorno ni más destino que el encuentro con un árbol. Tan sencillo, tan hondo.

4. Libro mediterráneo de los muertos

María Ángeles Pérez López

Pre-Textos

María Ángeles Pérez López. Pre-Textos

Planteado en términos alegóricos, María Ángeles Pérez López (Valladolid, 1967) reflexiona sobre la tragedia de la inmigración –los muertos que viajan en pateras desde África y Asia hasta Europa– en este libro de “poesía moral, más que civil (aunque lo sea)”, según dice Valverde en la reseña publicada en estas páginas. Versos como “La tumba no es el mar sino el lenguaje” denotan el tono aforístico del conjunto, dividido en ocho extensos poemas en prosa.

5. Flores de fuego

Victoria León

Vandalia

Victoria León. Foto: Luis Serrano

Con solo dos poemarios publicados, la escritora Victoria León (Sevilla, 1981) ya pertenece a la selecta nómina de autores andaluces incluidos en la colección Vandalia de la Fundación Lara. Este libro viene a confirmar lo que era, desde Secreta luz (2019), un secreto a voces: su voz, a menudo proyectada en majestuosos endecasílabos, ha venido para quedarse. El miedo y la culpa sobrevuelan las sombras de la noche, que es la vida, en este libro intenso pero sobrio, fulgurante y redondo.

6. Estancia de la plenitud

Fermín Herrero

Pre-Textos

Fermín Herrero. Foto: Lola Gómez

Al mismo tiempo agradecido con la vida, pero también resignado, el confesional Fermín Herrero (Ausejo de la Sierra, Soria, 1963) busca la redención en su nuevo libro, donde se muestra, por momentos, inclemente. “Los demasiados libros, la misantropía, el amor a uno mismo: la indecencia”, leemos. Las referencias rurales ponen de manifiesto un aislamiento desde el que toma la temperatura a la vida: “Solo el que dice ‘no’ se salva del que adula y de sí mismo”.

7. Demonios

Ben Clark

Sloper

Ben Clark. Foto: Alberto de la Rocha

La poesía de Ben Clark (Ibiza, 1984), cargada de profundidad y sencillez, alcanza las más altas cotas de calidad en Demonios, que remite a la desazón diaria, a las obsesiones. El poeta revierte su naturaleza para dar cuenta del presente cotidiano, en el que caben los dispositivos electrónicos y las referencias folclóricas. Lo existencial, no exento de ironía, a menudo se presenta disfrazado de ingenuidad en este libro lleno de frescura: “Que este poema diga la verdad. / Que no me deje solo ante la muerte”.

8. Paradero desconocido

Benjamín Prado

Visor

Benjamín Prado. Foto: Juan Pelegrín

El ecléctico creador que es Benjamín Prado (Madrid, 1961) espacia la publicación de sus poemarios en prolongados lapsos de tiempo. Sus apariciones son acontecimientos. Su poesía, siempre en equilibrio entre la elocuencia, las asociaciones ingeniosas y las imágenes fulgurantes, nos trae esta vez grandes dosis de un desencanto derivado del paso del tiempo. “La vida se me va, lo noto en todo”, leemos. Nos conmueve también el bello poema dedicado a su amiga Almudena Grandes.

9. Sobre el azar del mapa

Álvaro Valverde

Tusquets

Álvaro Valverde. Foto: Patrice Schreyer

Sofía, Grandson y Ginebra. Tres ciudades, dos viajes y un motivo, la poesía, para pergeñar un libro hondo y meditativo que no destilaría tanta verdad si no fuera porque su autor, Álvaro Valverde (Plasencia, 1959), es el propio peregrino. “El viajero, / que rehúye a conciencia / el papel de turista”, advierte en una de las piezas. Frente a una iglesia o en una plaza, “atrae la evocación de lo que fue, de lo desvanecido”, escribe Blesa, que destaca la “palabra hecha cántico”.

10. Perfil perdido

Guillermo Carnero

Visor

Guillermo Carnero. Foto: Archivo del autor

La vida y la muerte, el amor y la pasión, la soledad y la belleza. Así como la sensualidad y la mitología, las coordenadas recurrentes en la poesía de Guillermo Carnero (Valencia, 1947) se elevan a la máxima expresión en este libro, “el mejor libro de poesía que ha pasado por mis manos en los últimos años”, según las palabras de Anson en esta revista. La memoria, “único dios en el que creo” –leemos–, atraviesa el conjunto, pero renuncia a ella para entregarse al arte del olvido.

