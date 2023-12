El aperitivo: finalistas

Hola, amigos:

¿Qué es el aburrimiento? Lo explica bien el diccionario de la Real Academia: "Cansancio del ánimo originado por falta de estímulo o distracción, o por molestia reiterada". Me llama la atención la parte final: molestia reiterada. ¿Puede una molestia aburrir? Más bien, enerva, ¿no? No tengo ni idea. El caso es que el aburrimiento me parece un tema adecuado para la semana que viene. A partir del lunes.

Veamos, entretanto, quiénes son los finalistas de la semana dedicada al aperitivo:

unlegadoazul

Tardaría en llegar a su festín en el campo de batalla. Hambrienta, decidió tomarse un aperitivo. Cogió su fría guadaña y entró en el bar.

RIP

«Y esto es solo un aperitivo de lo que te espera cuando estemos casados», dijo la anciana dándole un beso en la boca a su enfermero.

PilarAlejos

Nunca imaginó que al tomar aquel aperitivo de calamares ofendería a la sirena.

gpm

Quedó a cenar con el millonario para decirle que no entraba en política para lucrarse. Antes de terminar los aperitivos, ya tenía un sobre.

Jara

Empezaron con un inocente aperitivo de cañas y aceitunas. Terminaron con café y churros a la mañana siguiente.

Walton

Ella preguntó por el aperitivo y él le dio un beso en la boca.

Lobarcio

Atrincherado tras el mostrador, el atracador solo se entregó al escasear los aperitivos.

Valdesuei

Inocencio nunca había faltado al aperitivo con su cuadrilla. Los domingos ansiaba que llegara la hora, casi tanto como su infiel esposa.

Walton

Cuando los caníbales se llevaron a los más delgados, el resto se sintió aliviado. No se dieron cuenta de que se trataba del aperitivo.

Lachica

Un Martini, una hamaca, la brisa que mece las hojas... Alarga la mano para sentir el aire y toca la cama de su compañero de celda.

Walton

Los conspiradores observaron que el César era muy cauto con las comidas, pero no con los aperitivos.

Amanita

Como aperitivo le regaló una botella de vino. Como plato fuerte le enseño su bodega.

Amanita

Si son más de las doce, ya no es alcoholismo. Y miraba atento al reloj para tomar una copita de vino.

Marta

El alcaide suspiró aliviado mirando la factura de luz y la silla eléctrica; al reo se le había atragantado el aperitivo de su última comida.

Rumor

El gerente respiró aliviado al cerrar el portafirmas: -Ya están todos los despidos -pensó- ahora a por el aperitivo.

Nuria

Tras dictar sentencia, el juez preguntó al acusado si tenía algo que alegar. Solo quiso saber si en prisión se tomaba el aperitivo.

Nuria

La repugnancia se tornó horror al darse cuenta de que aquellos perros solo eran el aperitivo de la tribu.

Lobarcio

Siempre que necesitaba el pulso firme, bajaba al bar a tomarse unos vermús con aperitivos; después, volvía a rematar al quirófano.

Jara

Se asfixió con un torrezno del aperitivo. El dueño del bar le dio el pésame a su mujer: «Murió haciendo lo que más le gustaba».

MikaNibal

Preparó su aperitivo preferido… En el féretro, todavía podía percibirse una sonrisa de satisfacción.

Y uno, de regalo:

Walton

La primera medida que tomó el gobierno revolucionario al llegar al poder fue programar el aperitivo después de las comidas.

