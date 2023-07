Javier Corcobado: "En el siglo XX derroché juventud y me divertí hasta límites casi mortales"

¿Qué libro tiene entre manos?

Siendo absolutamente sincero, La música prohibida. Detectando erratas… ¡Cómo no!

¿Qué le hace abandonar la lectura de un libro?

Alguna necesidad física o bien que me aburra.

¿Con qué personaje le gustaría tomar un café?

Con Frank Sinatra, me parece un artista muy astuto y talentoso, y hasta perverso… Un genio.

¿Recuerda el primer libro que leyó?

Supongo que sería uno del Oeste de Marcial Lafuente Estefanía, me dieron ganas de hacer un duelo a muerte con mi vecino usando pistolas de agua.

¿Cómo le gusta leer, cuáles son sus hábitos de lectura?

Como y donde puedo, en tableta o en papel, dependiendo del volumen del libro, de si estoy en casa o de viaje.

¿Qué acontecimiento cultural le hizo cambiar su manera de ver el mundo?

Los Sex Pistols tocando en un barco en el Támesis en el jubileo de la reina de 1977. Fue en un telediario en la televisión del barrio de Los Álamos en Vallecas.

¿Por qué novelar unas memorias?

Disfruto escribiendo novela. Empecé la narración en primera persona (cerca de doscientas páginas) y me di cuenta de que contar mi vida autobiográficamente era muy aburrido para mí y para el público lector.

¿Prefiere trabajar en grupo o en solitario?

Siempre me ha gustado más trabajar en solitario y después mostrar a los músicos mis ideas para que las ejecuten.

¿Cuándo se ha divertido más, en el siglo XX o en el XXI?

En el XX derroché juventud y me divertí hasta límites casi mortales. En el XXI aprendí templanza y descubrí el amor verdadero en 2008 con mi mujer Aintzane.

Sigue practicando el skateboard? ¿Qué le ha aportado?

El monopatín me aportó conocimientos de física y a gestionar la adrenalina. Me hizo libre.

Elija su canción favorita (que haya compuesto usted pero que haya interpretado otro grupo).

Ahora me vienen a la memoria La mala rosa, de Esclarecidos, y Coches de choque, en versión de Fangoria.

¿Qué le dieron los convulsos años ochenta?

Expresar mi arte paralelamente a la Movida, a la cual no pertenecí por decisión propia.

¿Cuántas veces le ha salvado la vida la música?

Me ha matado y me ha resucitado no sé cuántas veces.

Defina a Javier Corcobado con tres nombres de la historia de la música.

James Brown, Alan Vega y The Velvet Underground.

¿Qué disco le ha marcado su vida?

Muchos, pero el primero de Suicide fue crucial.

¿Cuál ha sido el mejor concierto al que ha asistido?

Creo que a uno de Einstürzende Neubauten en la sala Revólver de Madrid y otro de Leonard Cohen en el Palacio de los Deportes de Madrid.

¿Qué película ha visto más veces?

La naranja mecánica de Kubrick y Rebeca de Hitchcock.

¿Se ha enganchado a alguna serie?

Me enganché tarde a las series, pero me enganché (jajajá). Primero a Breaking Bad, luego a The Dark, a Stranger Things, por mi hija, a Sense8, a DEVS...

¿Le importa la crítica, le sirve para algo?

Me importa, siempre y cuando se haga con conocimiento de causa, es decir, cuando el crítico haya leído o escuchado en profundidad mis obras.

¿Entiende, le emociona, el arte contemporáneo?

Me emociona la evolución constante del arte.

¿De qué artista le gustaría tener una obra en casa?

De Mark Ryden o de Joel-Peter Witkin.

¿Le gusta España? Denos sus razones

Me gusta a pesar de sus defectos seculares, pero me encuentro mejor en el País Vasco. Encontré mi pequeño paraíso en Errigoiti.

¿Qué medida urgente tomaría para impulsar la industria de la música?

Un control de calidad mundial, con el objetivo de no invadir de basura el mercado.

Sigue los temas que te interesan