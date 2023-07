Arranca el Atlántida Film Fest marcado por la ausencia de su invitada estrella, Liv Ullmann

La 13ª edición del Atlántida Film Fest comienza este domingo con una sensación agridulce. La actriz Liv Ullmann, estrella del cine noruego y musa de Ingmar Bergman, que iba a recoger el premio Master of Cinema no acudirá finalmente debido a la huelga del sindicato de actores de Hollywood. Una ausencia notable para el certámen que llevaba cinco años intentando traer a la intérprete a Mallorca, según ha lamentado Jaume Ripoll, el fundador de Filmin, plataforma que organiza el festival y alberga su versión online hasta el 23 de agosto.

Ripoll ha asegurado que el tributo a la actriz se mantendrá este año y su llegada se pospone para el siguiente, aunque se proyectará el estreno en España de la serie documental sobre su vida Liv Ullmann: El camino menos transitado.



Si acudirán los otros dos premiados con este galardón: el cineasta argentino Gaspar Noé, que el año pasado estrenó en el festival Vortex (2022) y del que se proyectará su filme Love (2015) en 3D el día 28 de julio; e Irène Jacob, actriz francesa ganadora del César y conocida por sus papeles en La doble vida de Verónica (1991) y Tres colores: Rojo (1994), que recibirá el galardón el día 30 de julio, antes de la proyección de Creatura, de Elena Martín, ganadora a la Mejor Película Europea en la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes y apuesta fuerte del cine español esta temporada.

Cartel de la 13ª edición del festival.

El festival, que acoge 15 estrenos mundiales y 34 nacionales, trae a su Sección Oficial Falcon Lake, un coming of age veraniego con tintes fantásticos que supone el debut como directora de la actriz Charlotte Le Bon, el biopic de Santa Clara de Asis con Chiara, de Susanna Nicchiarelli, que compitió en el Festival de Venecia, o Aurora's Sunrise, el documental de animación dirigido por Inna Sahakyan sobre la estrella del Hollywood mudo y superviviente del genocidio armenio Aurora Mardiganian.



En la sección Memoria Histórica destaca Leonora Addio, filme del italiano Paolo Taviani, que dirige por primera vez en solitario tras la muerte de su hermano, Human of Flower Fresh, con el que Helena Wittmann intenta reinventar el género de aventuras o Apaches, de Romain Quirot, que promete ser una suerte de Peaky Blinders francés. Mientras, en Domestic, se pueden encontrar películas como La línea, con Valeria Bruni-Tedeschi al frente del reparto o Mediterranean Fever, ganadora del Premio al Mejor Guion de la sección Un certain regard del Festival de Cannes, que buscan indagar en aspectos sociales y en la vida cotidiana.

Por su parte, en la sección Controversia destacan dos filmes estrenados en el Festival de Sevilla de este año, como son Grand Paris, una disparatada comedia distópica en los suburbios de París y Las aventuras de Gigi La Ley, del italiano Alessandro Comodin, Premio Especial del Jurado en el Festival de Locarno, que acompaña a un peculiar policía de tráfico en sus intentos por descubrir una misteriosa ola de suicidios.

En su sección Arties, se dan cita no solo celebridades como Ullman, Ralph Fiennes en Cuatro Cuartetos, una representación teatral filmada de los míticos poemas de T.S. Eliot, Isabelle Huppert, que fue homenajada en la edición anterior del festival, en Mi vida en el teatro o el filósofo italiano con Umberto Eco: La biblioteca del mundo, sino también Sylvia Plath y Belén Esteban en Benidorm en Soy vertical pero me gustaría ser horizontal, una comedia de ciencia-ficción cañí.

Otra Belén Esteban a la italiana, hija de un icono del spaguetti western conquistará la sección LGTBIQ+ con Vera, de Tizza Covi y Rainer Frimmel. En esta también destaca la nueva película de Guðmundur Arnar Guðmundsson, Beautiful Beings, un filme que pone el foco en una Finlandia alejada de su habitual imagen de perfección, y en la que también hay hueco para la pobreza y la marginalidad.



Además de una selección de largometrajes y cortometrajes made in Baleares, en la sección Balearic, el festival ha apostado por una amplia retrospectiva del célebre representante del Nuevo Cine Alemán de los años 60 y 80, Rainer Werner Fassbinder, con 19 largometrajes del cineasta que permanecerán en Filmin una vez finalizado el certamen.

El Atlàntida Mallorca Film Fest, que se celebrará del 24 al 31 de julio en Palma de Mallorca, sigue apostando por la multidisciplinaridad y este año acompaña su oferta cinéfila una con una propuesta musical muy interesante, con conciertos de artistas emergentes como Natalia Lacunza, Belén Aguilera, Alice Wonder o Queralt Lahoz.

