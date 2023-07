Jaume Ripoll, fundador de Filmin: "Las plataformas han dejado de correr, ahora andan"

¿Qué libro tiene entre manos?



Los destrozos (Random House), de Bret Easton Ellis, y El cordero carnívoro (Cabaret Voltaire), de Gómez Arcos.



¿Qué le hace abandonar la lectura de un libro?



El exceso de trabajo, que implica cansancio y falta de atención para lecturas exigentes, o la llegada de otro libro.



¿Con qué personaje le gustaría tomar un café?



Entiendo que personaje viene de persona y no de creación literaria, de Melville y no de Ahab, de ser así, por muchas razones, con Terenci Moix.



¿Recuerda el primer libro que leyó?



El primero que recuerdo es Wilt, de Tom Sharpe.



¿Cómo le gusta leer, cuáles son sus hábitos de lectura?



Leo casi siempre en papel y lo suelo hacer por la mañana, antes de empezar a trabajar.



¿Qué acontecimiento cultural le hizo cambiar su manera de ver el mundo?



En cine, los Óscar de 1989. Los de Armas de Mujer, Mujeres al borde de un ataque de nervios y Rain Man. Si fuese más allá, la caída del Muro.



Reconoce haber metido “kilos de nostalgia” en Videoclub...



Sí, la he compartido con muchos lectores.



¿Qué nos dieron los videoclubs que se ha perdido con las plataformas?



Al cliente: placer en el descubrimiento mientras paseaba entre estanterías y complicidad de quien estaba detrás del mostrador.



¿Qué película elegiría para “el hijo que nunca tendrá”?



Carta de una desconocida, de Max Ophüls, que es el gran melodrama sobre un amor que pudo ser.



¿Cuál ha sido la fórmula del éxito de Filmin?



Un catálogo rico en calidad, diverso en géneros, formatos y años de producción, un equipo humano que combinaba entrega y entusiasmo a partes desiguales, unos accionistas que no dejaron de apoyarnos y unos suscriptores que, siendo prescriptores, se convirtieron en nuestra mejor campaña de marketing.



¿Cree que el espectador de tráilers ha desaparecido?



No, lo que creo es que hay una legión de espectadores que esperan que las películas tengan el ritmo de los tráilers.



¿Qué filme ha visto más veces?



Más veces seguidas, Traidor en el infierno (Billy Wilder). Más veces a lo largo de los años, Dublineses (John Huston).



¿Con qué película o películas explicaría su vida?



Combinaría Weekend (Andrew Haigh), En lo más crudo del crudo invierno (Kenneth Branagh) y Te querré siempre (Roberto Rossellini).



¿Ve las plataformas en retroceso? ¿Detecta algún tipo de pinchazo en la burbuja?



No, las plataformas han dejado de correr, ahora andan. Dan los mismos pasos, pero los piensan más.



¿Se ha enganchado a alguna serie?



A muchas. Mis favoritas: El ala oeste de la casa blanca, Buffy la cazavampiros, Deadwood, The Wire y Looking.



¿Le importa la crítica, le sirve para algo?



Si la crítica es análisis y no exabrupto es útil y cuando la leo siempre pienso que ojalá se leyese más.



¿Entiende, le emociona, el arte contemporáneo?



No sé si lo entiendo, sí sé que me emociona.



¿Cuál ha sido la última exposición que ha visitado?



Extinction Beckons, de Mike Nelson, en el Southbank Centre de Londres.



¿De qué artista le gustaría tener una obra en casa?



Escena de un verano, de Frédéric Bazille.



¿Le gusta España? Denos sus razones.



Dudo que se viva mejor en otro país. Aquí disfrutamos de museos con extraordinarias colecciones y exposiciones temporales, salas de conciertos y de ópera, una gastronomía excelsa, facilidades de transporte, clima espléndido y la suficiente diversidad social como para hacer de cualquier viaje entre comunidades una experiencia singular.



¿Qué medida urgente tomaría para impulsar el sector cultural?



Que la siguiente reforma educativa tenga a bien dar a la cultura el papel que merece.

Sigue los temas que te interesan