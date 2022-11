Club de lectura con Virginia Feito, la gran escritora revelación de 2022

A Virginia Feito la llaman ya “la Patricia Highsmith española”. Su libro La señora March (Lumen) ha sido uno de los más vendidos del año y uno de los mejores debuts narrativos de este 2022.

Curiosamente, la autora, nacida en Madrid en 1988, lo escribió originalmente en inglés, y su novela fue en enorme éxito de críticas y ventas en Estados Unidos y Reino Unido. "No me sentía con el talento para escribir en español", reconoció en El Cultural esta joven escritora que ha conseguido con La señora March uno de los mejores títulos del año para numerosas publicaciones como Library Journal, The Times, Oprah Daily, Evening Standard, USA Today y The Independent.

Con estas admirables credenciales, Virginia Feito será la próxima protagonista del Club de Lectura de Ámbito Cultural el próximo jueves 1 de diciembre. A partir de las 19:30 horas, Rafael Caunedo, escritor y coordinador del club, guiará la conversación con la escritora y dará paso a las preguntas y comentarios de los asistentes acerca del libro.

El encuentro tendrá lugar en la sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Callao. Para asistir presencialmente, es necesario confirmar asistencia en ambitoculturalcallao@elcorteingles.es. También se podrá seguir en streaming en las redes sociales de Ámbito Cultural (YouTube, Facebook, Instagram) y en el siguiente reproductor de vídeo:

No os perdáis la oportunidad de conocer más acerca de esta autora y su fascinante debut, que la crítica de El Cultural Ascensión Rivas calificó como "un magnífico thriller psicológico de lectura absorbente".

