Américo Castro y la morada vital de España

Los historiadores contemporáneos de referencia suelen prevenir, sin ambages, contra el esencialismo. En este campo, el hoy deplorado esencialismo presupone que hay algo así como un rasgo continuo específico en las creaciones políticas, humanísticas y aun científicas de un pueblo en un mismo territorio en el curso de las centurias. Así, una suerte de alma o esencia de España se podría rastrear desde Altamira o desde Hispania hasta el presente.

Aspectos del vivir hispánico

Américo Castro

Renacimiento, 2022. 248 pp. 19,90 €

El filólogo, cervantista e historiador Américo Castro (1885-1972) procedía del paradigma esencialista, a fines del XIX, pero lo sofisticó, modernizó y acotó. Para él los sentimientos y emociones específicamente hispánicos emergen en el siglo X; no antes.

Inspirado por Wilhelm Dilthey, Castro defendió que el historiador tenía que invocar en los textos clásicos la “vivencia”, la “estructura vital”, “la morada vital” y “la vividura” de los agentes históricos representativos del país.

Esta vivencia esencial española se detectaba en un conglomerado complejísimo de tensiones, importaciones, imitaciones y rechazos entre las tres religiones monoteístas. Lo español sería un catolicismo permeado de temas y maneras islámicas y hebreas. En el exilio, este hispanista publicó el monumental España en su historia. Cristianos, moros y judíos (1948), que versa sobre esto.



Recientemente, la editorial Trotta ha reeditado La realidad histórica de España (1954), ampliación y revisión de aquel texto. Se trata del volumen cuarto de su Obra reunida. Además, también contamos hoy con Aspectos del vivir hispánico. Espiritualismo, mesianismo, actitud personal en los siglos XIV al XVI, obra de Castro, de 1949, que rescata ahora Renacimiento con una completa introducción biográfica a cargo de José-Carlos Mainer.



Este último volumen de algo más de 240 páginas se puede pensar como una pequeña pieza dentro de aquel inmenso proyecto de 1948-1954. En esa secular cartografía de flujos diversos del vivir español en un retal de tensiones cristiano-islámico-hebreas-cluniacenses-mozárabes-conversas…



Así, Aspectos del vivir hispánico es un fragmento. Sirve este libro como perfecta introducción al tema y método del discípulo de Menéndez Pidal, siempre en torno a la gran literatura y la teología no técnica.

Lo español era para Castro un catolicismo permeado de temas y maneras islámicas y hebreas

En esta más sucinta cata, el lector puede comprobar que este erudito era, además, un gran escritor (aunque el texto no es tan brillante como su magnum opus). Castro es un ensayista siempre especulativo y no pocas veces audaz. Aspectos del vivir hispánico no es un escrito muy cerrado y más bien desmadejado.

Buena parte del trabajo está dedicada al modo de incardinarse del pensamiento humanista de Erasmo de Rotterdam en la cultura hispánica de la Baja Edad Media y Renacimiento, cultura marcada por la “vividura” semita subyacente en las obras piadosas y literarias de los conversos.

La realidad histórica de España

Américo Castro

Trotta, 2021. 818 pp. 44 €

En esta indagación rápida por tres siglos, el autor intenta revivir la nueva emoción de la interioridad religiosa en nuestro país, que de alguna manera prefigura la devotio moderna norteña. Algunos de los protagonistas aquí son el canciller Pedro López de Ayala (1332-1407), autor de Rimado de palacio, y el movimiento de piedad nueva que cristaliza en la fundación, en el último cuarto del siglo XIV, de la Orden de San Jerónimo.

Esta comunidad religiosa es, para Castro, un “reflejo ibérico de las corrientes europeas del siglo XIV, dirigidas hacia un cristianismo más íntimo; y también como un eco de los ascetas y místicos sufís” (p.138).

Sigue los temas que te interesan