La concisión: finalistas

Hola, amigos.

Boquiabiertos nos hemos quedado muchos tras escuchar a Isabel Díaz Ayuso en su denuncia pública de una trama oculta de espionaje y de acoso y derribo contra su figura política orquestada desde la misma dirección de su partido, trama que amenaza con llevarse por delante a los principales gerifaltes del PP y, si me apuras, a todo el partido conservador. Después del caso Villarejo, uno pensaba que ya ninguna conspiración de espionaje podría sorprenderle, pero la política española es más entretenida que la última serie de Netflix o de HBO. Y lo tiene todo: intriga, giros inesperados, ambición, traiciones, humor negro… Necesitamos un Steven Spielberg para que nos lo cuente en la pantalla, en vista de que no podemos resucitar a Berlanga (con Javier Bardem en el papel de Teodoro García Egea y Penélope Cruz en el de Ayuso: ¿por qué no?). Así que la semana que viene nosotros escribiremos sobre las tramas ocultas, así, en general. A ver qué sabéis hacer con ellas (a partir del lunes).

Veamos, entre tanto, qué ha pasado con la concisión y cuál es el nivel de los finalistas:

Cicely

Cuando la pitonisa con voz grave le describió con pelos y señales el cielo, la clienta se fue gritando indignada: "Este no es mi Pepe".

GuyHaines

El dictador era tan conciso en sus órdenes que proliferaron los oráculos en torno a su palacio.

Elizeus

—Sin rodeos dime qué le sucedió al auto —. Ella, nerviosa, respondió: —Ovni. Persecución. Rapto. Huida. Choque…

Elizeus

Cuando la aristocracia vio rodar la cabeza de la reina, entendió el mensaje.

NiñalaPuebla

Usted morirá, vaticinó la adivina. Como todo el mundo, contestó él dos segundos antes de sufrir un infarto.

NiñalaPuebla

Nació. Vegetó. Murió.

Lluviausente

-Doctor, deje de dar rodeos. ¿Me voy a morir de esta sí o no? -¿Tiene usted seguro de vida?

Farrell

El testador fue tan breve como poco conciso. El pleito de sus posibles herederos dura ya veinte años y ocupa 124.528 folios en el juzgado.

Cicely

Dedicaba todos sus libros "A ella". Su madre, su hermana, su esposa, varias de sus amigas y algunas ex-novias se daban siempre por aludidas.

RamónJ

Sin que su hijo se diese cuenta, le cambió la chuleta. Sorprendido, en el examen leyó: “Estudia".

Farrell

Las obras completas del dictador (seis microrrelatos) fueron premiadas con el Nacional de las Letras. El jurado destacó su “concisión”.

Reyes

Dice que preferiría arrancarse el corazón con los dedos y comérselo entero antes que volver conmigo. Está cambiando. Antes era más concisa.

gpm

En la terapia de pareja debían escribir lo que odiaban del otro. Respiró al ver que su esposa solo ponía una palabra. Después leyó: “Todo”.

Lluviausente

Para mantener viva la llama del amor, todas las noches le dejaba junto a la almohada el mismo verso: "Te quiero”.

Lluviausente

El presidente pidió que los informes que le pasaran fueran concisos. Al día siguiente, más de la mitad de los asesores fueron despedidos.

RamónJ

Cuando llegó a su casa vio una nota escrita. Tres palabras. "Adiós, te quiero". Se asomó por la ventana, y allí estaba.

NuriaRodríguez

Tenía que dejar una nota de suicidio clara y concisa. Al no encontrar las palabras, decidió seguir con su vida.

AnaBelén

Vive en un estudio, conduce un utilitario, escribe microrrelatos, le gustan los cortometrajes... y es una gran persona.

Ovidia

Después de meses de tachones y correcciones decidió que el título ya expresaba todo lo que había querido decir en su novela.

RamónJ

Cuando llevaba diez minutos hablando sin parar, ella le hizo la señal de silencio y dijo: "La que estás liando para darme un beso”.

Y uno, de regalo:

Cicely

Decidido a ser más conciso abandonó la novela torrencial. Ahora escribe cada día 500 microrrelatos.

Para aparecer con nombre y apellidos en caso de ganar, escribid a cuenta140@elcultural.es

Saludos cordiales.

Sigue los temas que te interesan