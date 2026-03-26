Hallazgo en Egipto: un estudio revela una posible segunda esfinge oculta junto a las pirámides

Un grupo de investigadores italianos, liderado por el arqueólogo Filippo Biondi, asegura haber identificado señales de lo que podría ser una segunda Esfinge enterrada bajo las arenas de Guiza, justo frente a la mundialmente conocida esfinge del faraón Kefrén, según informa el Daily Mail.

La hipótesis se basa en datos obtenidos mediante radar por satélite y en una reinterpretación de la Estela del Sueño, el monumento colocado entre las patas de la Esfinge de Guiza hace más de 3.000 años.

Biondi explicó el hallazgo el jueves, durante una entrevista en el pódcast Matt Beall Limitless, en la que detalló que las líneas geométricas trazadas entre las pirámides y la actual esfinge convergen en un punto simétrico del otro lado de la meseta.

“Estamos encontrando una correlación geométrica precisa, del cien por cien de simetría”, afirmó el investigador, que sitúa la probabilidad del hallazgo en torno al 80 %. Los estudios de radar muestran, según su equipo, una gran estructura oculta bajo un montículo de arena endurecida de unos 55 metros de altura, con ejes verticales y pasadizos subterráneos similares a los que ya se conocen bajo la Esfinge original.

El investigador sostiene que las figuras de dos esfinges representadas en la Estela del Sueño —erigida por el faraón Tutmosis IV hacia el 1400 a. C.— podrían ser un indicio literal de que existió un monumento gemelo, y no un mero recurso simbólico. La estela fue creada para legitimar el poder del soberano, pero Biondi cree que su iconografía podría ocultar una clave topográfica olvidada desde la Antigüedad.

El posible “segundo guardián” habría permanecido enterrado durante milenios bajo un pequeño montículo visible en imágenes satelitales, ubicado en línea directa con las pirámides de Keops y Kefrén. Los registros preliminares, aseguró Biondi, revelan “una sorprendente simetría” con las estructuras subterráneas del monumento conocido: túneles horizontales, pozos verticales y pasajes que podrían formar parte de una red mucho mayor bajo la meseta.

La idea de que existiera una segunda esfinge no es nueva. El egiptólogo Bassam El Shammaa la propuso hace más de una década, basándose en textos que mencionaban un rayo destruyendo una estatua gemela. Sin embargo, la mayoría de los arqueólogos, entre ellos el exministro de Antigüedades Zahi Hawass, han rechazado reiteradamente esta hipótesis por falta de pruebas.

Captura del momento del pódcast en el que se muestra la simetría entre las pirámides de Keops y Kefrén, la Gran Esfinge y la posible segunda esfinge. © Matt Beall Podcast

Pese al escepticismo, el equipo de Biondi asegura haber elaborado un proyecto formal para solicitar permisos de excavación a las autoridades egipcias. “Tenemos localizados varios accesos que podrían permitir el trabajo in situ”, explicó el arqueólogo, quien asegura que los bloqueos de detritos identificados en los pozos entre la Esfinge y la pirámide de Kefrén podrían esconder la entrada a una red subterránea aún desconocida.

“Probablemente la segunda esfinge esté bajo esa pequeña montaña”, insistió. “Estamos ante algo muy grande bajo la meseta de Guiza”.